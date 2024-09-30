Депутат Бундестага Котре заявил о необходимости восстановить «Северные потоки»

30 сентября 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Без «Северных потоков» Германия не может получать газ из РФ, что губит ее промышленность, заявил Штеффен Котре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Подорванные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» могут быть восстановлены, потому что промышленность в Европе, и Германии в частности, сильно страдает из-за отсутствия газа из России, сообщил депутат Бундестага Штеффен Котре. «То, что я слышу, указывает на то, что этот газопровод может быть, если можно так сказать, относительно комфортно восстановлен. Это не потребует таких крупных инвестиций, как если бы мы решили строить новый», — заявил Котре на полях Российской энергетической недели. Его слова передает РИА Новости. Также депутат Бундестага заявил, что каждый газопровод, поставляющий газ в Европу и Германию стоит того, чтобы его восстанавливать. Еще Штеффен Котре отметил, что нынешняя ситуация, исключающая поставки газа в западные страны, ухудшает ситуацию в сфере промышленности. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что немецкие журналисты издания Compact приезжали в Россию с вопросом сможет ли страна поставить газ в ФРГ по оставшейся ветке «Северного потока». В ответ немецкая делегация получила ответ, что газ будет поставлен через несколько недель. Однако в Германии не оценили такой шаг корреспондентов и объявили «Compact вне закона», передает «Царьград». Недавно вице-премьер РФ Александр Новак поделился, что Россия готова возобновить поставки газа партнерам по уцелевшей ветке газопровода. Однако он отметил, что по теракту на «Северных потоках» также нужно провести международное расследование, в котором примет участие РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подорванные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» могут быть восстановлены, потому что промышленность в Европе, и Германии в частности, сильно страдает из-за отсутствия газа из России, сообщил депутат Бундестага Штеффен Котре. «То, что я слышу, указывает на то, что этот газопровод может быть, если можно так сказать, относительно комфортно восстановлен. Это не потребует таких крупных инвестиций, как если бы мы решили строить новый», — заявил Котре на полях Российской энергетической недели. Его слова передает РИА Новости. Также депутат Бундестага заявил, что каждый газопровод, поставляющий газ в Европу и Германию стоит того, чтобы его восстанавливать. Еще Штеффен Котре отметил, что нынешняя ситуация, исключающая поставки газа в западные страны, ухудшает ситуацию в сфере промышленности. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что немецкие журналисты издания Compact приезжали в Россию с вопросом сможет ли страна поставить газ в ФРГ по оставшейся ветке «Северного потока». В ответ немецкая делегация получила ответ, что газ будет поставлен через несколько недель. Однако в Германии не оценили такой шаг корреспондентов и объявили «Compact вне закона», передает «Царьград». Недавно вице-премьер РФ Александр Новак поделился, что Россия готова возобновить поставки газа партнерам по уцелевшей ветке газопровода. Однако он отметил, что по теракту на «Северных потоках» также нужно провести международное расследование, в котором примет участие РФ.