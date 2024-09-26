Новак: РФ готова возобновить поставки по уцелевшей ветке «Северных потоков»

26 сентября 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Новак заявил, что, если партнеры будут заинтересованы в поставках газа от РФ, то это будет проходить по уцелевшей ветке «Северного потока» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Россия готова возобновить поставки газа партнерам по уцелевшей после теракта ветке газопроводов «Северные потоки». Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. «РФ готова возобновить поставки по уцелевшей ветке „Северных потоков“, если у партнеров возникнет такое желание», — передает слова Новака телеканал «Звезда». Насчет диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» вице-премьер РФ заявил, что нужно провести международное расследование, в котором российская сторона также примет участие. Новак отметил, что все прекрасно понимают, кто был инициатором теракта на газопроводе. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил в подрыве газопроводов Вашингтон и лично президента США Джо Байдена. Он также выразил сомнения в объективности расследований, проводимых Германией, Данией и Швецией, отмечая, что Россия не имеет доступа к материалам дела. По его мнению, это может быть связано с намерением скрыть улики, передает RT. Кроме того, Володин затронул экономический аспект инцидента. Он подчеркнул, что ФРГ, переживающая экономический кризис и столкнувшаяся с рекордным количеством банкротств, теперь вынуждена платить за газ значительно больше — на 84%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия готова возобновить поставки газа партнерам по уцелевшей после теракта ветке газопроводов «Северные потоки». Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. «РФ готова возобновить поставки по уцелевшей ветке „Северных потоков“, если у партнеров возникнет такое желание», — передает слова Новака телеканал «Звезда». Насчет диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» вице-премьер РФ заявил, что нужно провести международное расследование, в котором российская сторона также примет участие. Новак отметил, что все прекрасно понимают, кто был инициатором теракта на газопроводе. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил в подрыве газопроводов Вашингтон и лично президента США Джо Байдена. Он также выразил сомнения в объективности расследований, проводимых Германией, Данией и Швецией, отмечая, что Россия не имеет доступа к материалам дела. По его мнению, это может быть связано с намерением скрыть улики, передает RT. Кроме того, Володин затронул экономический аспект инцидента. Он подчеркнул, что ФРГ, переживающая экономический кризис и столкнувшаяся с рекордным количеством банкротств, теперь вынуждена платить за газ значительно больше — на 84%.