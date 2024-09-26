Новак: РФ готова возобновить поставки по уцелевшей ветке «Северных потоков»

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Панельная сессия на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2024) с участием Андрея Костина, Антона Силуанова и Александра Новака. День третий., новак александр
Новак заявил, что, если партнеры будут заинтересованы в поставках газа от РФ, то это будет проходить по уцелевшей ветке «Северного потока» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Россия готова возобновить поставки газа партнерам по уцелевшей после теракта ветке газопроводов «Северные потоки». Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«РФ готова возобновить поставки по уцелевшей ветке „Северных потоков“, если у партнеров возникнет такое желание», — передает слова Новака телеканал «Звезда». Насчет диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» вице-премьер РФ заявил, что нужно провести международное расследование, в котором российская сторона также примет участие. Новак отметил, что все прекрасно понимают, кто был инициатором теракта на газопроводе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил в подрыве газопроводов Вашингтон и лично президента США Джо Байдена. Он также выразил сомнения в объективности расследований, проводимых Германией, Данией и Швецией, отмечая, что Россия не имеет доступа к материалам дела. По его мнению, это может быть связано с намерением скрыть улики, передает RT.

Кроме того, Володин затронул экономический аспект инцидента. Он подчеркнул, что ФРГ, переживающая экономический кризис и столкнувшаяся с рекордным количеством банкротств, теперь вынуждена платить за газ значительно больше — на 84%.

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Россия готова возобновить поставки газа партнерам по уцелевшей после теракта ветке газопроводов «Северные потоки». Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. «РФ готова возобновить поставки по уцелевшей ветке „Северных потоков“, если у партнеров возникнет такое желание», — передает слова Новака телеканал «Звезда». Насчет диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» вице-премьер РФ заявил, что нужно провести международное расследование, в котором российская сторона также примет участие. Новак отметил, что все прекрасно понимают, кто был инициатором теракта на газопроводе. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил в подрыве газопроводов Вашингтон и лично президента США Джо Байдена. Он также выразил сомнения в объективности расследований, проводимых Германией, Данией и Швецией, отмечая, что Россия не имеет доступа к материалам дела. По его мнению, это может быть связано с намерением скрыть улики, передает RT. Кроме того, Володин затронул экономический аспект инцидента. Он подчеркнул, что ФРГ, переживающая экономический кризис и столкнувшаяся с рекордным количеством банкротств, теперь вынуждена платить за газ значительно больше — на 84%.
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