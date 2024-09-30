30 сентября 2024

Путин назначил новых судей в Свердловской области

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Оглашение приговора Булату Ахметгаянову в суде Центрального района. Челябинск, приговор, наказание, преступление, папка, суд
В Екатеринбурге изменения произошли в районном суде Академического района Фото:

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в нескольких городских округах и районных судах Свердловской области. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить на шестилетний срок полномочий в Свердловской области: заместителями председателя Академического районного суда г. Екатеринбурга Юлию Глушкову и Ладу Никитину. Судьями назначить Елену Морозову, Анну Станевич, Ирину Сухневу», — говорится в документе.

Судьей Кушвинского городского округа назначить Ларису Пыко, Полевского городского округа — Марину Володину. В Нижнем Тагиле новым судьей Ленинского районного суда станет Алена Кожевникова. Также в Синарском районном суде Каменска-Уральского теперь будет судить Ирина Васильева.

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Президент России Владимир Путин назначил новых судей в нескольких городских округах и районных судах Свердловской области. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий в Свердловской области: заместителями председателя Академического районного суда г. Екатеринбурга Юлию Глушкову и Ладу Никитину. Судьями назначить Елену Морозову, Анну Станевич, Ирину Сухневу», — говорится в документе. Судьей Кушвинского городского округа назначить Ларису Пыко, Полевского городского округа — Марину Володину. В Нижнем Тагиле новым судьей Ленинского районного суда станет Алена Кожевникова. Также в Синарском районном суде Каменска-Уральского теперь будет судить Ирина Васильева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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