Общество Путин назначил новых судей в Свердловской области 01 октября 2024 в 01:05 Размер текста - 17 + В Екатеринбурге изменения произошли в районном суде Академического района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин назначил новых судей в нескольких городских округах и районных судах Свердловской области. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий в Свердловской области: заместителями председателя Академического районного суда г. Екатеринбурга Юлию Глушкову и Ладу Никитину. Судьями назначить Елену Морозову, Анну Станевич, Ирину Сухневу», — говорится в документе. Судьей Кушвинского городского округа назначить Ларису Пыко, Полевского городского округа — Марину Володину. В Нижнем Тагиле новым судьей Ленинского районного суда станет Алена Кожевникова. Также в Синарском районном суде Каменска-Уральского теперь будет судить Ирина Васильева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин назначил новых судей в нескольких городских округах и районных судах Свердловской области. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий в Свердловской области: заместителями председателя Академического районного суда г. Екатеринбурга Юлию Глушкову и Ладу Никитину. Судьями назначить Елену Морозову, Анну Станевич, Ирину Сухневу», — говорится в документе. Судьей Кушвинского городского округа назначить Ларису Пыко, Полевского городского округа — Марину Володину. В Нижнем Тагиле новым судьей Ленинского районного суда станет Алена Кожевникова. Также в Синарском районном суде Каменска-Уральского теперь будет судить Ирина Васильева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям