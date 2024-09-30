Путин назначил новых судей в Свердловской области

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в нескольких городских округах и районных судах Свердловской области. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Назначить на шестилетний срок полномочий в Свердловской области: заместителями председателя Академического районного суда г. Екатеринбурга Юлию Глушкову и Ладу Никитину. Судьями назначить Елену Морозову, Анну Станевич, Ирину Сухневу», — говорится в документе.
Судьей Кушвинского городского округа назначить Ларису Пыко, Полевского городского округа — Марину Володину. В Нижнем Тагиле новым судьей Ленинского районного суда станет Алена Кожевникова. Также в Синарском районном суде Каменска-Уральского теперь будет судить Ирина Васильева.
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