Politico: борьба Израиля с «Хезболлой» расколола правительство США

01 октября 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Пентагон выступил против участия армии США в конфликте Израиля и Ливана Фото: flickrpd/pickupimage.com новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Раскол в правительстве США произошел из-за возможного участия американских военных в конфликте между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Пентагон, госдеп и разведка выступили против, в то время как в Белом Доме идею поддержали. Об этом сообщает газета Politico. «Не все в администрации [президента США Джо Байдена] были согласны с изменением позиции Израиля, несмотря на поддержку внутри Белого дома… Решение сосредоточиться на „Хезболле“ привело к расколу в правительстве США», — говорится в материале. Там уточнили, что действия Израиля против «Хезболлы» могут втянуть американские войска в очередной конфликт на Ближнем Востоке. Ранее стало известно, что США рассматривают возможность усиления своего военного присутствия на Ближнем Востоке в связи с убийством главы «Хезболлы» Хасана Насраллы. На данный момент американский контингент на Ближнем Востоке насчитывает около 40 тысяч военнослужащих. Однако, несмотря на это, президент США Джо Байден призывал армию Израиля прекратить рейды спецназа вблизи границы с соседом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Раскол в правительстве США произошел из-за возможного участия американских военных в конфликте между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Пентагон, госдеп и разведка выступили против, в то время как в Белом Доме идею поддержали. Об этом сообщает газета Politico. «Не все в администрации [президента США Джо Байдена] были согласны с изменением позиции Израиля, несмотря на поддержку внутри Белого дома… Решение сосредоточиться на „Хезболле“ привело к расколу в правительстве США», — говорится в материале. Там уточнили, что действия Израиля против «Хезболлы» могут втянуть американские войска в очередной конфликт на Ближнем Востоке. Ранее стало известно, что США рассматривают возможность усиления своего военного присутствия на Ближнем Востоке в связи с убийством главы «Хезболлы» Хасана Насраллы. На данный момент американский контингент на Ближнем Востоке насчитывает около 40 тысяч военнослужащих. Однако, несмотря на это, президент США Джо Байден призывал армию Израиля прекратить рейды спецназа вблизи границы с соседом.