28 сентября 2024

NBC: Пентагон планирует перебросить новые силы на Ближний Восток

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Сейчас на Ближнем Востоке находится около 40 тысяч военнослужащих Фото:

США рассматривают возможность усиления своего военного присутствия на Ближнем Востоке в связи с убийством главы «Хезболлах» Хасана Насраллы. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на американских чиновников.

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«Военные представили министру обороны Ллойду Остину варианты увеличения числа войск и вооружений в регионе», — сообщает телекомпания. Там уточнили, что Остин обсудил эти вопросы с президентом США Джо Байденом, но окончательное решение пока не принято. На данный момент американский контингент на Ближнем Востоке насчитывает около 40 тысяч военнослужащих.

Израиль ликвидировал Насраллу из-за подготовки им огромных запасов вооружений. В результате этого инцидента обострилась военная напряженность. США видят возможность вторжения ЦАХАЛ в Ливан. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что полон решимости бороться с врагами, чтобы защитить своих граждан.

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США рассматривают возможность усиления своего военного присутствия на Ближнем Востоке в связи с убийством главы «Хезболлах» Хасана Насраллы. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на американских чиновников. «Военные представили министру обороны Ллойду Остину варианты увеличения числа войск и вооружений в регионе», — сообщает телекомпания. Там уточнили, что Остин обсудил эти вопросы с президентом США Джо Байденом, но окончательное решение пока не принято. На данный момент американский контингент на Ближнем Востоке насчитывает около 40 тысяч военнослужащих. Израиль ликвидировал Насраллу из-за подготовки им огромных запасов вооружений. В результате этого инцидента обострилась военная напряженность. США видят возможность вторжения ЦАХАЛ в Ливан. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что полон решимости бороться с врагами, чтобы защитить своих граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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