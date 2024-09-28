NBC: Пентагон планирует перебросить новые силы на Ближний Восток

США рассматривают возможность усиления своего военного присутствия на Ближнем Востоке в связи с убийством главы «Хезболлах» Хасана Насраллы. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на американских чиновников.
«Военные представили министру обороны Ллойду Остину варианты увеличения числа войск и вооружений в регионе», — сообщает телекомпания. Там уточнили, что Остин обсудил эти вопросы с президентом США Джо Байденом, но окончательное решение пока не принято. На данный момент американский контингент на Ближнем Востоке насчитывает около 40 тысяч военнослужащих.
Израиль ликвидировал Насраллу из-за подготовки им огромных запасов вооружений. В результате этого инцидента обострилась военная напряженность. США видят возможность вторжения ЦАХАЛ в Ливан. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что полон решимости бороться с врагами, чтобы защитить своих граждан.
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