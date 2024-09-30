30 сентября 2024

Мужчина набросился на инвалида-колясочника в Нижнем Тагиле. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
Инцидент произошел на улице Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неизвестный набросился на инвалида-колясочника. Об этом сообщил очевидец.

«Мужчина нанес множество жестких ударов по голове человеку с ограниченным возможностями. При этом женщину, которая сопровождала инвалида, злоумышленник не тронул», — цитирует telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» очевидца.

Инцидент произошел в Девятом поселке. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили URA.RU, что выясняют подробности случившегося.

«Сообщений по данному факту не поступало, опубликованная в соцсетях информация зарегистрирована. Участковыми уполномоченными организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — пояснили в ведомстве.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неизвестный набросился на инвалида-колясочника. Об этом сообщил очевидец. «Мужчина нанес множество жестких ударов по голове человеку с ограниченным возможностями. При этом женщину, которая сопровождала инвалида, злоумышленник не тронул», — цитирует telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» очевидца. Инцидент произошел в Девятом поселке. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили URA.RU, что выясняют подробности случившегося. «Сообщений по данному факту не поступало, опубликованная в соцсетях информация зарегистрирована. Участковыми уполномоченными организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — пояснили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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