В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неизвестный набросился на инвалида-колясочника. Об этом сообщил очевидец.
«Мужчина нанес множество жестких ударов по голове человеку с ограниченным возможностями. При этом женщину, которая сопровождала инвалида, злоумышленник не тронул», — цитирует telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» очевидца.
Инцидент произошел в Девятом поселке. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили URA.RU, что выясняют подробности случившегося.
«Сообщений по данному факту не поступало, опубликованная в соцсетях информация зарегистрирована. Участковыми уполномоченными организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — пояснили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!