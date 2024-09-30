Происшествия Мужчина набросился на инвалида-колясочника в Нижнем Тагиле. Видео 01 октября 2024 в 14:33 Размер текста - 17 + Инцидент произошел на улице Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неизвестный набросился на инвалида-колясочника. Об этом сообщил очевидец. «Мужчина нанес множество жестких ударов по голове человеку с ограниченным возможностями. При этом женщину, которая сопровождала инвалида, злоумышленник не тронул», — цитирует telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» очевидца. Инцидент произошел в Девятом поселке. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили URA.RU, что выясняют подробности случившегося. «Сообщений по данному факту не поступало, опубликованная в соцсетях информация зарегистрирована. Участковыми уполномоченными организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — пояснили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неизвестный набросился на инвалида-колясочника. Об этом сообщил очевидец. «Мужчина нанес множество жестких ударов по голове человеку с ограниченным возможностями. При этом женщину, которая сопровождала инвалида, злоумышленник не тронул», — цитирует telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» очевидца. Инцидент произошел в Девятом поселке. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили URA.RU, что выясняют подробности случившегося. «Сообщений по данному факту не поступало, опубликованная в соцсетях информация зарегистрирована. Участковыми уполномоченными организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — пояснили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям