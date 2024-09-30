30 сентября 2024

Пермские силовики обнаружили ОПГ, обналичившую 150 млн рублей

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Члены ОПГ обналичивали средства по фальшивым платежным поручениям
Члены ОПГ обналичивали средства по фальшивым платежным поручениям Фото:

Управление ФСБ России по Пермскому краю выявило деятельность организованной преступной группы, занимающейся финансовыми махинациями. Установлено, что с 2019 по 2022 годы члены ОПГ изготавливали и обналичивали фальшивые платежные поручения на сумму более 150 млн рублей.

«Участники ОПГ изготавливали платежные поручения, содержащие заведомо ложные сведения об основании платежа, от имени юридических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность. В последующем по поддельным поручениям обналичивались в кредитных организациях денежные средства», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

На основании материалов, предоставленных УФСБ, Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовные дела против членов преступной группы. В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению.

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Управление ФСБ России по Пермскому краю выявило деятельность организованной преступной группы, занимающейся финансовыми махинациями. Установлено, что с 2019 по 2022 годы члены ОПГ изготавливали и обналичивали фальшивые платежные поручения на сумму более 150 млн рублей. «Участники ОПГ изготавливали платежные поручения, содержащие заведомо ложные сведения об основании платежа, от имени юридических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность. В последующем по поддельным поручениям обналичивались в кредитных организациях денежные средства», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю. На основании материалов, предоставленных УФСБ, Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовные дела против членов преступной группы. В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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