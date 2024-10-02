Ямальские политики усиливают сотрудничество с тюменским ВУЗом

Председатель законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин и ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом спикер ямальского парламента сообщил в личном telegram-канале.
«Мы заинтересованы в подготовке квалифицированных специалистов в области юриспруденции и вопросах, связанных с правовым регулированием гражданской службы, поэтому готовы вести совместную работу по совершенствованию правоприменительной и законотворческой практики с учетом современных научных знаний и тенденций», — отметил Сергей Ямкин. Политик добавил, что каждый десятый студент ТюмГУ — выходец из ЯНАО.
Взаимодействие регионального парламента и тюменского ВУЗа, по словам Сергея Ямкина, сможет повысить престиж законодательной власти. В планах проведение совместных научных конференций, круглых столов, семинаров и исследований. Срок действия соглашения составляет один год с возможностью продления.
Ранее URA.RU сообщало о договоренностях между ямальским заксобранием и Минюстом. Стороны договорились совместно противодействовать коррупции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.