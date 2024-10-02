Ямальские политики усиливают сотрудничество с тюменским ВУЗом

Спикер заксобрания ЯНАО подписал соглашение о сотрудничестве с ректором ТюмГУ
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Заксобрание ЯНАО и ТюмГУ заключили соглашение о сотрудничестве
Заксобрание ЯНАО и ТюмГУ заключили соглашение о сотрудничестве Фото:

Председатель законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин и ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом спикер ямальского парламента сообщил в личном telegram-канале.

«Мы заинтересованы в подготовке квалифицированных специалистов в области юриспруденции и вопросах, связанных с правовым регулированием гражданской службы, поэтому готовы вести совместную работу по совершенствованию правоприменительной и законотворческой практики с учетом современных научных знаний и тенденций», — отметил Сергей Ямкин. Политик добавил, что каждый десятый студент ТюмГУ — выходец из ЯНАО.

Взаимодействие регионального парламента и тюменского ВУЗа, по словам Сергея Ямкина, сможет повысить престиж законодательной власти. В планах проведение совместных научных конференций, круглых столов, семинаров и исследований. Срок действия соглашения составляет один год с возможностью продления.

Ранее URA.RU сообщало о договоренностях между ямальским заксобранием и Минюстом. Стороны договорились совместно противодействовать коррупции.

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Председатель законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин и ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом спикер ямальского парламента сообщил в личном telegram-канале. «Мы заинтересованы в подготовке квалифицированных специалистов в области юриспруденции и вопросах, связанных с правовым регулированием гражданской службы, поэтому готовы вести совместную работу по совершенствованию правоприменительной и законотворческой практики с учетом современных научных знаний и тенденций», — отметил Сергей Ямкин. Политик добавил, что каждый десятый студент ТюмГУ — выходец из ЯНАО. Взаимодействие регионального парламента и тюменского ВУЗа, по словам Сергея Ямкина, сможет повысить престиж законодательной власти. В планах проведение совместных научных конференций, круглых столов, семинаров и исследований. Срок действия соглашения составляет один год с возможностью продления. Ранее URA.RU сообщало о договоренностях между ямальским заксобранием и Минюстом. Стороны договорились совместно противодействовать коррупции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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