В ХМАО спасатели нашли двух грибников, потерявшихся в лесу

В ХМАО спасатели помогли выйти из леса двум пенсионерам, заблудившимся во время сбора грибов. По информации, предоставленной отдельным поисково-спасательным отрядом Белоярска, они потерялись в лесном массиве у восьмого километра автодороги Белоярский — Перегребное.
«Спасатели выезжали на восьмой километр автомобильной дороги Белоярский — Перегребное по сообщению: в лесном массиве потерялись два человека. Прибывшие к месту проведения работ спасатели при помощи специальных звуковых сигналов вывели двух человек 1958 и 1961 годов рождения на дорогу», — сообщила агентству пресс-служба «Центроспас-Югория».
Пенсионеры были здоровы и не нуждались в помощи врачей. Спасатели ХМАО напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при походе в лес. Перед походом необходимо сообщить о своих планах близким и указать район, где будете находиться. С собой нужно взять заряженный телефон, яркую одежду и минимальный набор медикаментов — это облегчит поиски в случае необходимости.
Ранее URA.RU писало, что спасатели больше недели искали пропавшего грибника. Он ушел на «тихую охоту» в Октябрьском районе ХМАО.
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