В воде из Шершней в Челябинске ищут следы стоков

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В Шершнях ищут стоки предприятий города
В Шершнях ищут стоки предприятий города Фото:

В челябинских Шершнях ищут следы сточных вод. Как 3 октября заявили в пресс-службе Росприроднадзора, также пробы взяты из реки Миасс.

«После обращений жителей Челябинска обследовали водоохранные зоны реки Миасс и Шершневского водохранилища в границах города. Отобрали пробы природной воды», — рассказали в офисе службы.

Качественный анализ воды проведут на основе исследований образцов. Экологи разберутся, какое влияние оказывают стоки городских предприятий.

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В челябинских Шершнях ищут следы сточных вод. Как 3 октября заявили в пресс-службе Росприроднадзора, также пробы взяты из реки Миасс. «После обращений жителей Челябинска обследовали водоохранные зоны реки Миасс и Шершневского водохранилища в границах города. Отобрали пробы природной воды», — рассказали в офисе службы. Качественный анализ воды проведут на основе исследований образцов. Экологи разберутся, какое влияние оказывают стоки городских предприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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