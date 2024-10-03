В воде из Шершней в Челябинске ищут следы стоков

В Шершнях ищут стоки предприятий города
В челябинских Шершнях ищут следы сточных вод. Как 3 октября заявили в пресс-службе Росприроднадзора, также пробы взяты из реки Миасс.
«После обращений жителей Челябинска обследовали водоохранные зоны реки Миасс и Шершневского водохранилища в границах города. Отобрали пробы природной воды», — рассказали в офисе службы.
Качественный анализ воды проведут на основе исследований образцов. Экологи разберутся, какое влияние оказывают стоки городских предприятий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!