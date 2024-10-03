Водителя, устроившего пьяную аварию в Троицке, отправили в СИЗО

Троицкий горсуд Челябинской области 3 октября отправил в СИЗО на два месяца водителя, который пьяный сел за руль и устроил ДТП, в котором погибла пассажирка его автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Авария произошла в ночь на 2 октября на автодороге Троицк-ГРЭС. Пьяный водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась. В результате спутница мужчины скончалась на месте происшествия.
Водителя задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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