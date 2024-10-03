Водителя, устроившего пьяную аварию в Троицке, отправили в СИЗО

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Мера пресечения Ивану Зелеву в суде Курчатовского района. Челябинск, уголовное дело, конвой, клетка, арест, тюрьма, наказание, преступление, суд, мера пресечения, заключенный
Водителя отправили в СИЗО на два месяца Фото:

Троицкий горсуд Челябинской области 3 октября отправил в СИЗО на два месяца водителя, который пьяный сел за руль и устроил ДТП, в котором погибла пассажирка его автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Авария произошла в ночь на 2 октября на автодороге Троицк-ГРЭС. Пьяный водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась. В результате спутница мужчины скончалась на месте происшествия.

Водителя задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Троицкий горсуд Челябинской области 3 октября отправил в СИЗО на два месяца водителя, который пьяный сел за руль и устроил ДТП, в котором погибла пассажирка его автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Авария произошла в ночь на 2 октября на автодороге Троицк-ГРЭС. Пьяный водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась. В результате спутница мужчины скончалась на месте происшествия. Водителя задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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