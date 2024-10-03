03 октября 2024

Бизнесвумен из Екатеринбурга осталась без машины из-за долга за электричество

У екатеринбурженки изъяли авто из-за долга за электроэнергию
© Служба новостей «URA.RU»
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Праворульные автомобили. Старые японские автомобили. Челябинск, правый руль, водитель автомобиля, праворульные автомобили, японские авто
Изъятое авто было марки Suzuki Grand Vitara Фото:

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль предпринимательницы из-за неуплаты долга за электроэнергию в размере 1,8 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Неоплаченная задолженность свыше 1,8 миллиона рублей стала причиной ареста автомобиля Suzuki Grand Vitara», — говорится в релизе. На арестованных счетах не оказалось денежных средств, которых хватило бы для погашения долга.

Приставам не удалось найти авто по месту регистрации. Однако в ходе розыска машина была найдена и перевезена на спецстоянку. Судебные приставы предупредили женщину, что если долг не будет погашен в ближайшее время, авто продадут на торгах в ТУ «Росимущества».

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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль предпринимательницы из-за неуплаты долга за электроэнергию в размере 1,8 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Неоплаченная задолженность свыше 1,8 миллиона рублей стала причиной ареста автомобиля Suzuki Grand Vitara», — говорится в релизе. На арестованных счетах не оказалось денежных средств, которых хватило бы для погашения долга. Приставам не удалось найти авто по месту регистрации. Однако в ходе розыска машина была найдена и перевезена на спецстоянку. Судебные приставы предупредили женщину, что если долг не будет погашен в ближайшее время, авто продадут на торгах в ТУ «Росимущества».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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