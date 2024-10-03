Бизнесвумен из Екатеринбурга осталась без машины из-за долга за электричество

У екатеринбурженки изъяли авто из-за долга за электроэнергию

04 октября 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Изъятое авто было марки Suzuki Grand Vitara Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль предпринимательницы из-за неуплаты долга за электроэнергию в размере 1,8 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Неоплаченная задолженность свыше 1,8 миллиона рублей стала причиной ареста автомобиля Suzuki Grand Vitara», — говорится в релизе. На арестованных счетах не оказалось денежных средств, которых хватило бы для погашения долга. Приставам не удалось найти авто по месту регистрации. Однако в ходе розыска машина была найдена и перевезена на спецстоянку. Судебные приставы предупредили женщину, что если долг не будет погашен в ближайшее время, авто продадут на торгах в ТУ «Росимущества». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль предпринимательницы из-за неуплаты долга за электроэнергию в размере 1,8 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Неоплаченная задолженность свыше 1,8 миллиона рублей стала причиной ареста автомобиля Suzuki Grand Vitara», — говорится в релизе. На арестованных счетах не оказалось денежных средств, которых хватило бы для погашения долга. Приставам не удалось найти авто по месту регистрации. Однако в ходе розыска машина была найдена и перевезена на спецстоянку. Судебные приставы предупредили женщину, что если долг не будет погашен в ближайшее время, авто продадут на торгах в ТУ «Росимущества».