03 октября 2024

Новый скорый поезд запустят на север Свердловской области

«РЖД»: новый скорый поезд Москва-Екатеринбург-Серов запустят с 16 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург, ржд, вагон, поезд
Поезд будет ездить под номером 86 Фото:

Новый скорый поезд сообщением Москва-Екатеринбург-Серов запустят с 16 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе «РЖД».

«С 16 декабря 2024 года „РЖД“ запускает новый скорый поезд №86 сообщением Москва — Серов. Маршрут пройдет через Владимир, Нижний Новгород и Киров. Предусмотрены остановки на станциях Пермь-2, Екатеринбург-Пассажирский, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Верхотурье», — говорится в сообщении. Поезд будет курсировать через день.

Из столицы состав Москва — Серов будет отправляться в 16:50 (время местное). На следующий день он прибывает в Екатеринбург в 20:59 и отправляется в 22:09. В Серов поезд прибудет в 5:32 утра. А в обратную сторону (Серов — Москва) поезд начнет курсировать с 18 декабря. Поезд из Серова отправляется в 20:30. В Екатеринбург он прибывает в 4:23 утра и отправляется в 5:19. На следующие сутки в 5:30 поезд прибывает в Москву.

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Новый скорый поезд сообщением Москва-Екатеринбург-Серов запустят с 16 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе «РЖД». «С 16 декабря 2024 года „РЖД“ запускает новый скорый поезд №86 сообщением Москва — Серов. Маршрут пройдет через Владимир, Нижний Новгород и Киров. Предусмотрены остановки на станциях Пермь-2, Екатеринбург-Пассажирский, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Верхотурье», — говорится в сообщении. Поезд будет курсировать через день. Из столицы состав Москва — Серов будет отправляться в 16:50 (время местное). На следующий день он прибывает в Екатеринбург в 20:59 и отправляется в 22:09. В Серов поезд прибудет в 5:32 утра. А в обратную сторону (Серов — Москва) поезд начнет курсировать с 18 декабря. Поезд из Серова отправляется в 20:30. В Екатеринбург он прибывает в 4:23 утра и отправляется в 5:19. На следующие сутки в 5:30 поезд прибывает в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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