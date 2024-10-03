Новый скорый поезд запустят на север Свердловской области

«РЖД»: новый скорый поезд Москва-Екатеринбург-Серов запустят с 16 декабря

04 октября 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Поезд будет ездить под номером 86 Фото: Илья Московец © URA.RU Новый скорый поезд сообщением Москва-Екатеринбург-Серов запустят с 16 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе «РЖД». «С 16 декабря 2024 года „РЖД“ запускает новый скорый поезд №86 сообщением Москва — Серов. Маршрут пройдет через Владимир, Нижний Новгород и Киров. Предусмотрены остановки на станциях Пермь-2, Екатеринбург-Пассажирский, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Верхотурье», — говорится в сообщении. Поезд будет курсировать через день. Из столицы состав Москва — Серов будет отправляться в 16:50 (время местное). На следующий день он прибывает в Екатеринбург в 20:59 и отправляется в 22:09. В Серов поезд прибудет в 5:32 утра. А в обратную сторону (Серов — Москва) поезд начнет курсировать с 18 декабря. Поезд из Серова отправляется в 20:30. В Екатеринбург он прибывает в 4:23 утра и отправляется в 5:19. На следующие сутки в 5:30 поезд прибывает в Москву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый скорый поезд сообщением Москва-Екатеринбург-Серов запустят с 16 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе «РЖД». «С 16 декабря 2024 года „РЖД“ запускает новый скорый поезд №86 сообщением Москва — Серов. Маршрут пройдет через Владимир, Нижний Новгород и Киров. Предусмотрены остановки на станциях Пермь-2, Екатеринбург-Пассажирский, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Верхотурье», — говорится в сообщении. Поезд будет курсировать через день. Из столицы состав Москва — Серов будет отправляться в 16:50 (время местное). На следующий день он прибывает в Екатеринбург в 20:59 и отправляется в 22:09. В Серов поезд прибудет в 5:32 утра. А в обратную сторону (Серов — Москва) поезд начнет курсировать с 18 декабря. Поезд из Серова отправляется в 20:30. В Екатеринбург он прибывает в 4:23 утра и отправляется в 5:19. На следующие сутки в 5:30 поезд прибывает в Москву.