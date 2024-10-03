В Перми сотрудники МЧС приняли участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. Ее проводят в дни 92 годовщины гражданской обороны Российской Федерации.
«Смотр готовности сил и средств гражданской обороны прошел на площадке у ТРК „СпешиLOVE“. Местом проведения практической части стала территория около Дворца культуры им. С. М. Кирова, где тушили условный пожар», — рассказали в ГУ МЧС по Пермском краю.
За учениями следил фотокорреспондент URA.RU. Спасатели локализовали возгорание, эвакуировали пострадавших. С задачей они справились, заявил руководитель учений.
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