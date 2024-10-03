03 октября 2024

Пермские спасатели отметили профессиональный праздник на учениях. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь
Масштабная тренировка по гражданской обороне прошла в Перми Фото:

В Перми сотрудники МЧС приняли участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. Ее проводят в дни 92 годовщины гражданской обороны Российской Федерации.

«Смотр готовности сил и средств гражданской обороны прошел на площадке у ТРК „СпешиLOVE“. Местом проведения практической части стала территория около Дворца культуры им. С. М. Кирова, где тушили условный пожар», — рассказали в ГУ МЧС по Пермском краю.

За учениями следил фотокорреспондент URA.RU. Спасатели локализовали возгорание, эвакуировали пострадавших. С задачей они справились, заявил руководитель учений.

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В Перми сотрудники МЧС приняли участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. Ее проводят в дни 92 годовщины гражданской обороны Российской Федерации. «Смотр готовности сил и средств гражданской обороны прошел на площадке у ТРК „СпешиLOVE“. Местом проведения практической части стала территория около Дворца культуры им. С. М. Кирова, где тушили условный пожар», — рассказали в ГУ МЧС по Пермском краю. За учениями следил фотокорреспондент URA.RU. Спасатели локализовали возгорание, эвакуировали пострадавших. С задачей они справились, заявил руководитель учений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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