NYT: ЦРУ разрушило отношения между Россией и США

Центральное Разведывательное Управление (ЦРУ) вмешалось в политику сближения России и США, что заставило Дональда Трампа отправить Украине противотанковые ракеты Javelin в 2017 году. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на источники в американской разведке. «В то время как Трамп выразил заинтересованность в улучшении отношений между США и Россией, его администрация предприняла ряд явных и скрытых шагов, чтобы наказать россиян и помочь военным и разведывательным службам Украины противостоять им», — пишет The New York Times. Одним из таких явных шагов, сообщает издание, была поставка противотанковых ракет Javelin на Украину, от которой ранее отказывалась администрация Барака Обамы. Дональд Трамп принял эти меры, несмотря на то, что президент России Владимир Путин назвал такую помощь Украине «ошибкой». В то же время ЦРУ стало налаживать сотрудничество с украинской стороной.