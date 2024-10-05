05 октября 2024
04 октября 2024

Мэрия Перми передает внедорожники для нужд СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины в зону СВО отправятся из Перми
Машины в зону СВО отправятся из Перми Фото:

Власти Перми собираются передать в зону спецоперации автомобили УАЗ «Буханка», которые обладают высокой проходимостью. Об этом говорится в проекте решения, который внес в гордуму мэр Эдуард Соснин.

«Из муниципальной в федеральную собственность передаются семь автомобилей УАЗ-220695-04. Машины мэрия отдает бесплатно», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документ. Данные машины отправят на СВО.

Ранее мэр Перми Соснин сообщил, что в зону проведения спецоперации отправлены пять автомобилей УАЗ. Машины передаются пермякам, которые проходят службу в составе штурмовой бригады «Урал».

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Власти Перми собираются передать в зону спецоперации автомобили УАЗ «Буханка», которые обладают высокой проходимостью. Об этом говорится в проекте решения, который внес в гордуму мэр Эдуард Соснин. «Из муниципальной в федеральную собственность передаются семь автомобилей УАЗ-220695-04. Машины мэрия отдает бесплатно», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документ. Данные машины отправят на СВО. Ранее мэр Перми Соснин сообщил, что в зону проведения спецоперации отправлены пять автомобилей УАЗ. Машины передаются пермякам, которые проходят службу в составе штурмовой бригады «Урал».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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