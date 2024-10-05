Мэрия Перми передает внедорожники для нужд СВО

Власти Перми собираются передать в зону спецоперации автомобили УАЗ «Буханка», которые обладают высокой проходимостью. Об этом говорится в проекте решения, который внес в гордуму мэр Эдуард Соснин.
«Из муниципальной в федеральную собственность передаются семь автомобилей УАЗ-220695-04. Машины мэрия отдает бесплатно», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документ. Данные машины отправят на СВО.
Ранее мэр Перми Соснин сообщил, что в зону проведения спецоперации отправлены пять автомобилей УАЗ. Машины передаются пермякам, которые проходят службу в составе штурмовой бригады «Урал».
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