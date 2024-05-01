01 мая 2024

Мэр Перми отчитался об отправке внедорожников штурмовой бригаде на СВО, где служат пермяки

Штурмовая бригада «Урал» на СВО, в которой служат пермяки, получит внедорожники
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В зону проведения спецоперации будут доставлены пять автомобилей УАЗ (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из Перми в зону проведения спецоперации отправлены пять автомобилей УАЗ. Машины будут переданы пермякам, которые проходят службу в составе штурмовой бригады «Урал», рассказал глава города Эдуард Соснин. Мэр помог загрузить внедорожники необходимым для военнослужащих грузом. Отчет об этом чиновник разместил в своем аккаунте в Telegram.

«Передали пять автомобилей УАЗ с гуманитарным грузом 137-й отдельной мотострелковой штурмовой бригаде „Урал“, где служат пермяки. Все автомобили прошли необходимое техобслуживание и в скором времени будут доставлены бойцам. Уверен, они станут надежными помощниками нашим ребятам», — написал Соснин. В машины загружены ноутбук, автозапчасти, генератор, маскировочные сети, раскладушки и другие вещи, востребованные военнослужащими на передовой.

Участие в сборе помощи землякам принимали общественные и коммерческие организации, представители органов власти, а также неравнодушные горожане. Учащиеся школ и воспитанники детских садов приготовили для бойцов письма и рисунки.

Бойцы штурмовой бригады «Урал» получат пять автомобилей УАЗ
Бойцы штурмовой бригады «Урал» получат пять автомобилей УАЗ
Эдуадрд Соснин (третий справа) вместе с волонтерами помог загрузить автомобили вещами, которые собрали для военнослужащих горожане и организации
Эдуадрд Соснин (третий справа) вместе с волонтерами помог загрузить автомобили вещами, которые собрали для военнослужащих горожане и организации

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Из Перми в зону проведения спецоперации отправлены пять автомобилей УАЗ. Машины будут переданы пермякам, которые проходят службу в составе штурмовой бригады «Урал», рассказал глава города Эдуард Соснин. Мэр помог загрузить внедорожники необходимым для военнослужащих грузом. Отчет об этом чиновник разместил в своем аккаунте в Telegram. «Передали пять автомобилей УАЗ с гуманитарным грузом 137-й отдельной мотострелковой штурмовой бригаде „Урал“, где служат пермяки. Все автомобили прошли необходимое техобслуживание и в скором времени будут доставлены бойцам. Уверен, они станут надежными помощниками нашим ребятам», — написал Соснин. В машины загружены ноутбук, автозапчасти, генератор, маскировочные сети, раскладушки и другие вещи, востребованные военнослужащими на передовой. Участие в сборе помощи землякам принимали общественные и коммерческие организации, представители органов власти, а также неравнодушные горожане. Учащиеся школ и воспитанники детских садов приготовили для бойцов письма и рисунки.
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