Мэр Перми отчитался об отправке внедорожников штурмовой бригаде на СВО, где служат пермяки

Штурмовая бригада «Урал» на СВО, в которой служат пермяки, получит внедорожники

02 мая 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

В зону проведения спецоперации будут доставлены пять автомобилей УАЗ (архивное фото) Фото: Ася Бронникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Перми в зону проведения спецоперации отправлены пять автомобилей УАЗ. Машины будут переданы пермякам, которые проходят службу в составе штурмовой бригады «Урал», рассказал глава города Эдуард Соснин. Мэр помог загрузить внедорожники необходимым для военнослужащих грузом. Отчет об этом чиновник разместил в своем аккаунте в Telegram. «Передали пять автомобилей УАЗ с гуманитарным грузом 137-й отдельной мотострелковой штурмовой бригаде „Урал“, где служат пермяки. Все автомобили прошли необходимое техобслуживание и в скором времени будут доставлены бойцам. Уверен, они станут надежными помощниками нашим ребятам», — написал Соснин. В машины загружены ноутбук, автозапчасти, генератор, маскировочные сети, раскладушки и другие вещи, востребованные военнослужащими на передовой. Участие в сборе помощи землякам принимали общественные и коммерческие организации, представители органов власти, а также неравнодушные горожане. Учащиеся школ и воспитанники детских садов приготовили для бойцов письма и рисунки. Бойцы штурмовой бригады «Урал» получат пять автомобилей УАЗ Эдуард Соснин, Telegram Эдуадрд Соснин (третий справа) вместе с волонтерами помог загрузить автомобили вещами, которые собрали для военнослужащих горожане и организации Эдуард Соснин, Telegram Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Перми в зону проведения спецоперации отправлены пять автомобилей УАЗ. Машины будут переданы пермякам, которые проходят службу в составе штурмовой бригады «Урал», рассказал глава города Эдуард Соснин. Мэр помог загрузить внедорожники необходимым для военнослужащих грузом. Отчет об этом чиновник разместил в своем аккаунте в Telegram. «Передали пять автомобилей УАЗ с гуманитарным грузом 137-й отдельной мотострелковой штурмовой бригаде „Урал“, где служат пермяки. Все автомобили прошли необходимое техобслуживание и в скором времени будут доставлены бойцам. Уверен, они станут надежными помощниками нашим ребятам», — написал Соснин. В машины загружены ноутбук, автозапчасти, генератор, маскировочные сети, раскладушки и другие вещи, востребованные военнослужащими на передовой. Участие в сборе помощи землякам принимали общественные и коммерческие организации, представители органов власти, а также неравнодушные горожане. Учащиеся школ и воспитанники детских садов приготовили для бойцов письма и рисунки.