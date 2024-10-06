06 октября 2024

В Иране сняли ограничения на авиаперелеты

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С 23:00 по мск полеты осуществляются в обычном режиме Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Иран снимает ограничения на авиаперелеты, которые были введены до утра 7 октября. Об этом заявил представитель организации гражданской авиации исламской республики Джафар Язерлу.

«В связи с устранением препятствий по эксплуатации объявленные ранее ограничения на авиарейсы были отменены. Сегодня с 23:00 полеты осуществляются в обычном режиме», — сообщает агентство IRNA со ссылкой на слова Язерлу.

Ранее Посольство РФ в Тегеране попросило россиян воздержаться от поездок в Иран в связи с обострением международной обстановки вокруг страны. Позже, 6 октября, в Иране экстренно отменили все авиарейсы.

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Иран снимает ограничения на авиаперелеты, которые были введены до утра 7 октября. Об этом заявил представитель организации гражданской авиации исламской республики Джафар Язерлу. «В связи с устранением препятствий по эксплуатации объявленные ранее ограничения на авиарейсы были отменены. Сегодня с 23:00 полеты осуществляются в обычном режиме», — сообщает агентство IRNA со ссылкой на слова Язерлу. Ранее Посольство РФ в Тегеране попросило россиян воздержаться от поездок в Иран в связи с обострением международной обстановки вокруг страны. Позже, 6 октября, в Иране экстренно отменили все авиарейсы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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