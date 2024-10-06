В Иране сняли ограничения на авиаперелеты

Иран снимает ограничения на авиаперелеты, которые были введены до утра 7 октября. Об этом заявил представитель организации гражданской авиации исламской республики Джафар Язерлу.
«В связи с устранением препятствий по эксплуатации объявленные ранее ограничения на авиарейсы были отменены. Сегодня с 23:00 полеты осуществляются в обычном режиме», — сообщает агентство IRNA со ссылкой на слова Язерлу.
Ранее Посольство РФ в Тегеране попросило россиян воздержаться от поездок в Иран в связи с обострением международной обстановки вокруг страны. Позже, 6 октября, в Иране экстренно отменили все авиарейсы.
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