В Иране сняли ограничения на авиаперелеты

07 октября 2024 в 02:09 Размер текста - 17 +

С 23:00 по мск полеты осуществляются в обычном режиме Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Иран снимает ограничения на авиаперелеты, которые были введены до утра 7 октября. Об этом заявил представитель организации гражданской авиации исламской республики Джафар Язерлу. «В связи с устранением препятствий по эксплуатации объявленные ранее ограничения на авиарейсы были отменены. Сегодня с 23:00 полеты осуществляются в обычном режиме», — сообщает агентство IRNA со ссылкой на слова Язерлу. Ранее Посольство РФ в Тегеране попросило россиян воздержаться от поездок в Иран в связи с обострением международной обстановки вокруг страны. Позже, 6 октября, в Иране экстренно отменили все авиарейсы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран снимает ограничения на авиаперелеты, которые были введены до утра 7 октября. Об этом заявил представитель организации гражданской авиации исламской республики Джафар Язерлу. «В связи с устранением препятствий по эксплуатации объявленные ранее ограничения на авиарейсы были отменены. Сегодня с 23:00 полеты осуществляются в обычном режиме», — сообщает агентство IRNA со ссылкой на слова Язерлу. Ранее Посольство РФ в Тегеране попросило россиян воздержаться от поездок в Иран в связи с обострением международной обстановки вокруг страны. Позже, 6 октября, в Иране экстренно отменили все авиарейсы.