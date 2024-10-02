Посольство РФ просит не ездить россиян в Иран

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Сабантуй в Академическом районе. Екатеринбург, полет, взлет, посадка, самолет, перелет, авиакомпания аэрофлот
Гражданам России посоветовали ограничить поездки в Иран Фото:

Россиянам следует временно воздержаться от поездок в Иран в связи с обострением международной обстановки вокруг страны. Об этом сообщило Посольство РФ в Тегеране.

«В связи с обострением положения вокруг Ирана Роспосольство рекомендует гражданам Российской Федерации временно воздержаться от поездок в Иран», — говорится в telegram-канале посольства. Там также указали, что когда ситуация в Исламской Респеблике нормализуется, поездки можно возобновить.

Вечером 1 октября Иран запустил около 400 ракет в сторону Израиля. После этого многие авиакомпании изменили свои маршруты, чтобы не попадать на территорию стран конфликта. В целях безопасности некоторые рейсы были вовсе отменены. Как изменились популярные туристические маршруты — в материале URA.RU.

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Россиянам следует временно воздержаться от поездок в Иран в связи с обострением международной обстановки вокруг страны. Об этом сообщило Посольство РФ в Тегеране. «В связи с обострением положения вокруг Ирана Роспосольство рекомендует гражданам Российской Федерации временно воздержаться от поездок в Иран», — говорится в telegram-канале посольства. Там также указали, что когда ситуация в Исламской Респеблике нормализуется, поездки можно возобновить. Вечером 1 октября Иран запустил около 400 ракет в сторону Израиля. После этого многие авиакомпании изменили свои маршруты, чтобы не попадать на территорию стран конфликта. В целях безопасности некоторые рейсы были вовсе отменены. Как изменились популярные туристические маршруты — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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