Посольство РФ просит не ездить россиян в Иран

02 октября 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Гражданам России посоветовали ограничить поездки в Иран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россиянам следует временно воздержаться от поездок в Иран в связи с обострением международной обстановки вокруг страны. Об этом сообщило Посольство РФ в Тегеране. «В связи с обострением положения вокруг Ирана Роспосольство рекомендует гражданам Российской Федерации временно воздержаться от поездок в Иран», — говорится в telegram-канале посольства. Там также указали, что когда ситуация в Исламской Респеблике нормализуется, поездки можно возобновить. Вечером 1 октября Иран запустил около 400 ракет в сторону Израиля. После этого многие авиакомпании изменили свои маршруты, чтобы не попадать на территорию стран конфликта. В целях безопасности некоторые рейсы были вовсе отменены. Как изменились популярные туристические маршруты — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россиянам следует временно воздержаться от поездок в Иран в связи с обострением международной обстановки вокруг страны. Об этом сообщило Посольство РФ в Тегеране. «В связи с обострением положения вокруг Ирана Роспосольство рекомендует гражданам Российской Федерации временно воздержаться от поездок в Иран», — говорится в telegram-канале посольства. Там также указали, что когда ситуация в Исламской Респеблике нормализуется, поездки можно возобновить. Вечером 1 октября Иран запустил около 400 ракет в сторону Израиля. После этого многие авиакомпании изменили свои маршруты, чтобы не попадать на территорию стран конфликта. В целях безопасности некоторые рейсы были вовсе отменены. Как изменились популярные туристические маршруты — в материале URA.RU.