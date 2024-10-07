Челябинский депутат-фронтовик Бормотов назвал главные задачи бойца на СВО

Челябинский политик-фронтовик Бормотов назвал главные задачи бойца на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум секретарей первичных отделений «Единой России». Челябинск, танцор, бормотов сергей
Сергей Бормотов рассказал, что нужно бойцу на СВО Фото:

Ветеран СВО Сергей Бормотов, заявил, что, находясь на линии фронта, нужно постоянно учиться. Об этом 7 октября сообщили в челябинском пункте отбора на службу по контракту.

«Удача там точно пригодится! Но еще нужна хорошая подготовка, как минимум, физическая. Мне иногда кажется, что вся моя жизнь со службой в армии, в МВД, с тремя высшими образованиями, со спортом, травмами и восстановлениями — это была подготовка к этим 8 месяцам «за лентой», — заявил Бормотов.

По его словам, на фронте приходилось постоянно учиться и много работать и очень много бегать, причем с нагрузкой. Бормотов считает, что любому человеку, который заключает контракт с Минобороны, нужно быть готовым много и серьезно работать.

Бормотов у 51 год. Он является председателем общественной организации «Ветераны СВО Челябинской области» объясняет. Вернувшись со специальной военной операции, Бормотов принял участие в выборах и стал депутатом гордумы Челябинска по избирательному округу № 19. Входит во фракцию «Единой России».

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Ветеран СВО Сергей Бормотов, заявил, что, находясь на линии фронта, нужно постоянно учиться. Об этом 7 октября сообщили в челябинском пункте отбора на службу по контракту. «Удача там точно пригодится! Но еще нужна хорошая подготовка, как минимум, физическая. Мне иногда кажется, что вся моя жизнь со службой в армии, в МВД, с тремя высшими образованиями, со спортом, травмами и восстановлениями — это была подготовка к этим 8 месяцам «за лентой», — заявил Бормотов. По его словам, на фронте приходилось постоянно учиться и много работать и очень много бегать, причем с нагрузкой. Бормотов считает, что любому человеку, который заключает контракт с Минобороны, нужно быть готовым много и серьезно работать. Бормотов у 51 год. Он является председателем общественной организации «Ветераны СВО Челябинской области» объясняет. Вернувшись со специальной военной операции, Бормотов принял участие в выборах и стал депутатом гордумы Челябинска по избирательному округу № 19. Входит во фракцию «Единой России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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