Хищник решил пообедать возле Оперного театра
В Перми в районе улицы Ленина сокол растерзал и съел голубя. Видеозапись обеда хищника очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». URA.RU из этических соображений не публикует данную видеозапись.
«Сегодня возле Оперного театра сокол съел голубя», — написал автор поста. В комментариях пермяки предположили, что голубь, вероятно, уже был мертвый.
Соколы относятся к хищным птицам. Они охотятся в воздухе. Соколы питаются птицами средних размеров. В рацион входят голуби, скворцы, воробьи.
Хищник прилетел пообедать в центр Перми
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