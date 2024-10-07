07 октября 2024

В центре Перми сокол съел голубя. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Хищник решил пообедать возле Оперного театра
Хищник решил пообедать возле Оперного театра Фото:

В Перми в районе улицы Ленина сокол растерзал и съел голубя. Видеозапись обеда хищника очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». URA.RU из этических соображений не публикует данную видеозапись.

«Сегодня возле Оперного театра сокол съел голубя», — написал автор поста. В комментариях пермяки предположили, что голубь, вероятно, уже был мертвый.

Соколы относятся к хищным птицам. Они охотятся в воздухе. Соколы питаются птицами средних размеров. В рацион входят голуби, скворцы, воробьи.

Хищник прилетел пообедать в центр Перми
Хищник прилетел пообедать в центр Перми
Фото:

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В Перми в районе улицы Ленина сокол растерзал и съел голубя. Видеозапись обеда хищника очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». URA.RU из этических соображений не публикует данную видеозапись. «Сегодня возле Оперного театра сокол съел голубя», — написал автор поста. В комментариях пермяки предположили, что голубь, вероятно, уже был мертвый. Соколы относятся к хищным птицам. Они охотятся в воздухе. Соколы питаются птицами средних размеров. В рацион входят голуби, скворцы, воробьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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