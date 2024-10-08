«Это последнее предупреждение»: сын Кадырова пригрозил чеченским бойцам

Сын чеченского лидера Рамзана Кадырова, Ахмат Кадыров, который в настоящее время занимает пост министра физической культуры и спорта Чечни, сделал последнее предупреждение бойцам, чтобы они прекратили участвовать в поп-ММА (проведении боев по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами). По словам Кадырова-младшего, те, кто принимают участие в таких соревнованиях, порочат честь и достоинство своего народа. Ситуацию усугубляет недостойное поведение спортсменов на ринге.
«Обращаюсь к представителям Чеченской Республики, участвующим в поп-ММА. Ваша деятельность и поведение на ринге, а так же за его пределами, вызывают глубокую озабоченность и порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем. <…> Я призываю всех представителей чеченской национальности, участвующих в поп-ММА, сосредоточиться на турнирах, которые соответствуют нашим традициям и культуре. <…> Это последнее предупреждение», — написал Ахмат Кадыров в своем telegram--канале. Его слова передает sport24.
Он отметил, что в последнее время участились случаи недостойного поведения чеченских спортсменов. В частности, они могут позволить себе неуместные оскорбления и нецензурную брань, подчеркнул Ахмат Кадыров. Чеченские власти не могут позволить себе игнорировать подобное, подытожил он.
В начале этого года сообщалось о громком скандале с участием бойца ММА из Чечни Расула Очаева. Тот участвовал в перестрелке с охранниками главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Конфликт произошел на почве ДТП.
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Сын чеченского лидера Рамзана Кадырова, Ахмат Кадыров, который в настоящее время занимает пост министра физической культуры и спорта Чечни, сделал последнее предупреждение бойцам, чтобы они прекратили участвовать в поп-ММА (проведении боев по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами). По словам Кадырова-младшего, те, кто принимают участие в таких соревнованиях, порочат честь и достоинство своего народа. Ситуацию усугубляет недостойное поведение спортсменов на ринге. «Обращаюсь к представителям Чеченской Республики, участвующим в поп-ММА. Ваша деятельность и поведение на ринге, а так же за его пределами, вызывают глубокую озабоченность и порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем. <…> Я призываю всех представителей чеченской национальности, участвующих в поп-ММА, сосредоточиться на турнирах, которые соответствуют нашим традициям и культуре. <…> Это последнее предупреждение», — написал Ахмат Кадыров в своем telegram--канале. Его слова передает sport24. Он отметил, что в последнее время участились случаи недостойного поведения чеченских спортсменов. В частности, они могут позволить себе неуместные оскорбления и нецензурную брань, подчеркнул Ахмат Кадыров. Чеченские власти не могут позволить себе игнорировать подобное, подытожил он. В начале этого года сообщалось о громком скандале с участием бойца ММА из Чечни Расула Очаева. Тот участвовал в перестрелке с охранниками главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Конфликт произошел на почве ДТП.