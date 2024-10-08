«Это последнее предупреждение»: сын Кадырова пригрозил чеченским бойцам

Ахмат Кадыров призвал чеченских бойцов отказаться от участия в поп-ММА

08 октября 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Ахмат Кадыров призвал чеченских бойцов отказаться от участия в непрофессиональных боях ММА Фото: Алексей Колчин © URA.RU Сын чеченского лидера Рамзана Кадырова, Ахмат Кадыров, который в настоящее время занимает пост министра физической культуры и спорта Чечни, сделал последнее предупреждение бойцам, чтобы они прекратили участвовать в поп-ММА (проведении боев по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами). По словам Кадырова-младшего, те, кто принимают участие в таких соревнованиях, порочат честь и достоинство своего народа. Ситуацию усугубляет недостойное поведение спортсменов на ринге. «Обращаюсь к представителям Чеченской Республики, участвующим в поп-ММА. Ваша деятельность и поведение на ринге, а так же за его пределами, вызывают глубокую озабоченность и порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем. <…> Я призываю всех представителей чеченской национальности, участвующих в поп-ММА, сосредоточиться на турнирах, которые соответствуют нашим традициям и культуре. <…> Это последнее предупреждение», — написал Ахмат Кадыров в своем telegram--канале. Его слова передает sport24. Он отметил, что в последнее время участились случаи недостойного поведения чеченских спортсменов. В частности, они могут позволить себе неуместные оскорбления и нецензурную брань, подчеркнул Ахмат Кадыров. Чеченские власти не могут позволить себе игнорировать подобное, подытожил он. В начале этого года сообщалось о громком скандале с участием бойца ММА из Чечни Расула Очаева. Тот участвовал в перестрелке с охранниками главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Конфликт произошел на почве ДТП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын чеченского лидера Рамзана Кадырова, Ахмат Кадыров, который в настоящее время занимает пост министра физической культуры и спорта Чечни, сделал последнее предупреждение бойцам, чтобы они прекратили участвовать в поп-ММА (проведении боев по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами). По словам Кадырова-младшего, те, кто принимают участие в таких соревнованиях, порочат честь и достоинство своего народа. Ситуацию усугубляет недостойное поведение спортсменов на ринге. «Обращаюсь к представителям Чеченской Республики, участвующим в поп-ММА. Ваша деятельность и поведение на ринге, а так же за его пределами, вызывают глубокую озабоченность и порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем. <…> Я призываю всех представителей чеченской национальности, участвующих в поп-ММА, сосредоточиться на турнирах, которые соответствуют нашим традициям и культуре. <…> Это последнее предупреждение», — написал Ахмат Кадыров в своем telegram--канале. Его слова передает sport24. Он отметил, что в последнее время участились случаи недостойного поведения чеченских спортсменов. В частности, они могут позволить себе неуместные оскорбления и нецензурную брань, подчеркнул Ахмат Кадыров. Чеченские власти не могут позволить себе игнорировать подобное, подытожил он. В начале этого года сообщалось о громком скандале с участием бойца ММА из Чечни Расула Очаева. Тот участвовал в перестрелке с охранниками главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Конфликт произошел на почве ДТП.