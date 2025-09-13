Слюсарь: ПВО сбила БПЛА в нескольких районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку беспилотников в Ростовской области. БПЛА были сбиты на территории Миллеровского, Морозовского и Чертковского районов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районе», — сообщил Слюсарь. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших среди мирного населения нет. Разрушений также удалось избежать.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
Так ранее беспилотник ВСУ атаковал энергоблок Смоленской АЭС. ЧП не повлияло на безопасность эксплуатации, передает 360.ru. Что известно о ситуации в регионе — в материале URA.RU.
