MSK1: охранники главы Федерации бокса ДНР устроили перестрелку с бойцом ММА

Вечером 14 февраля в центре Москвы произошла перестрелка с участием бойца ММА из Чечни Расула Очаева и охранниками главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Стороны устроили стрельбу после того, как Очаев попал в ДТП и устроил конфликт с дочерью Саркисяна — Эмилией. Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело о хулиганстве.
«Вечером 14 февраля на улице Плющиха напротив здания МИДа произошла перестрелка. По данным СК, пострадали три человека», — передают авторы MSK1. Ссылаясь на очевидцев, журналисты рассказали, что конфликт изначально произошел между бойцом ММА и дочерью главы Федерации бокса. Последняя привлекла охрану отца, после чего началась стрельба из травматического пистолета. По итогу СК РФ было возбуждено головное дело.
URA.RU подало запрос в Федерацию бокса ДНР. Ответ ожидается.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.