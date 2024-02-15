MSK1: охранники главы Федерации бокса ДНР устроили перестрелку с бойцом ММА

15 февраля 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

В центре Москвы прошла перестрелка бойца ММА с охранниками главы Федерации бокса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вечером 14 февраля в центре Москвы произошла перестрелка с участием бойца ММА из Чечни Расула Очаева и охранниками главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Стороны устроили стрельбу после того, как Очаев попал в ДТП и устроил конфликт с дочерью Саркисяна — Эмилией. Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело о хулиганстве. «Вечером 14 февраля на улице Плющиха напротив здания МИДа произошла перестрелка. По данным СК, пострадали три человека», — передают авторы MSK1. Ссылаясь на очевидцев, журналисты рассказали, что конфликт изначально произошел между бойцом ММА и дочерью главы Федерации бокса. Последняя привлекла охрану отца, после чего началась стрельба из травматического пистолета. По итогу СК РФ было возбуждено головное дело. URA.RU подало запрос в Федерацию бокса ДНР. Ответ ожидается.

Вечером 14 февраля в центре Москвы произошла перестрелка с участием бойца ММА из Чечни Расула Очаева и охранниками главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Стороны устроили стрельбу после того, как Очаев попал в ДТП и устроил конфликт с дочерью Саркисяна — Эмилией. Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело о хулиганстве. «Вечером 14 февраля на улице Плющиха напротив здания МИДа произошла перестрелка. По данным СК, пострадали три человека», — передают авторы MSK1. Ссылаясь на очевидцев, журналисты рассказали, что конфликт изначально произошел между бойцом ММА и дочерью главы Федерации бокса. Последняя привлекла охрану отца, после чего началась стрельба из травматического пистолета. По итогу СК РФ было возбуждено головное дело. URA.RU подало запрос в Федерацию бокса ДНР. Ответ ожидается.