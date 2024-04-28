28 апреля 2024
27 апреля 2024

Шахматисты из Сургута победили на международном чемпионате

Команда из Сургута выиграла в чемпионате азиатских городов по шахматам
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие этапа детского Кубка России по шахматам «Кубок титанов». Свердловская область, Верхняя Салда, шахматы
Команда из Сургута выиграла в чемпионате азиатских городов по шахматам Фото:

Команда из Сургута выиграли в командном чемпионате по шахматам среди азиатских городов, который прошел в Ханты-Мансийске. О победителях сообщила федерация шахмат России на своем сайте.

«Ничья в поединке с Павлодаром позволила Сургуту занять чистое первое место в турнире с 17 набранными матчевыми очками. Тегеран стал вторым — 16 очков», — говорится в сообщении. Третье место заняла команда Тулы.

ХМАО стал первой в России площадкой для проведения командного чемпионата после перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию. В турнире выступили команды из 11 стран Азии. Каждый матч между командами проходил сразу на четырех досках в формате шахматной олимпиады.

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Команда из Сургута выиграли в командном чемпионате по шахматам среди азиатских городов, который прошел в Ханты-Мансийске. О победителях сообщила федерация шахмат России на своем сайте. «Ничья в поединке с Павлодаром позволила Сургуту занять чистое первое место в турнире с 17 набранными матчевыми очками. Тегеран стал вторым — 16 очков», — говорится в сообщении. Третье место заняла команда Тулы. ХМАО стал первой в России площадкой для проведения командного чемпионата после перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию. В турнире выступили команды из 11 стран Азии. Каждый матч между командами проходил сразу на четырех досках в формате шахматной олимпиады.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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