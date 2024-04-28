Развлечения Спорт Шахматисты из Сургута победили на международном чемпионате Команда из Сургута выиграла в чемпионате азиатских городов по шахматам 29 апреля 2024 в 17:58 Размер текста - 17 + Команда из Сургута выиграла в чемпионате азиатских городов по шахматам Фото: Илья Московец © URA.RU Команда из Сургута выиграли в командном чемпионате по шахматам среди азиатских городов, который прошел в Ханты-Мансийске. О победителях сообщила федерация шахмат России на своем сайте. «Ничья в поединке с Павлодаром позволила Сургуту занять чистое первое место в турнире с 17 набранными матчевыми очками. Тегеран стал вторым — 16 очков», — говорится в сообщении. Третье место заняла команда Тулы.



ХМАО стал первой в России площадкой для проведения командного чемпионата после перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию. В турнире выступили команды из 11 стран Азии. Каждый матч между командами проходил сразу на четырех досках в формате шахматной олимпиады. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Команда из Сургута выиграли в командном чемпионате по шахматам среди азиатских городов, который прошел в Ханты-Мансийске. О победителях сообщила федерация шахмат России на своем сайте. «Ничья в поединке с Павлодаром позволила Сургуту занять чистое первое место в турнире с 17 набранными матчевыми очками. Тегеран стал вторым — 16 очков», — говорится в сообщении. Третье место заняла команда Тулы. ХМАО стал первой в России площадкой для проведения командного чемпионата после перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию. В турнире выступили команды из 11 стран Азии. Каждый матч между командами проходил сразу на четырех досках в формате шахматной олимпиады. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям