Массажист из Екатеринбурга украл миллионы у клиентов

В Екатеринбурге 35-летний массажист собирал деньги с клиентов, обещая взамен многомиллионные выплаты компенсаций по полису ОМС. Потерпевшими стали 12 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры.
«По версии следствия, обвиняемый входил в доверии к малознакомым ему гражданам и сообщал о возможности получения выплат компенсаций по полису, либо возмещения понесенных расходов на лечение без оформления договоров страхования. Он убеждал потерпевших перечислять ему деньги под предлогом передачи их знакомому для оформления документов, но похищенным массажист распоряжался по своему усмотрению», — сказали в ведомстве.
С июня 2023-го по апрель текущего года он похитил шесть миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд.
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