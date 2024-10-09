09 октября 2024

Массажист из Екатеринбурга украл миллионы у клиентов

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Всего обвиняемый украл шесть миллионов рублей Фото:

В Екатеринбурге 35-летний массажист собирал деньги с клиентов, обещая взамен многомиллионные выплаты компенсаций по полису ОМС. Потерпевшими стали 12 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры.

«По версии следствия, обвиняемый входил в доверии к малознакомым ему гражданам и сообщал о возможности получения выплат компенсаций по полису, либо возмещения понесенных расходов на лечение без оформления договоров страхования. Он убеждал потерпевших перечислять ему деньги под предлогом передачи их знакомому для оформления документов, но похищенным массажист распоряжался по своему усмотрению», — сказали в ведомстве.

С июня 2023-го по апрель текущего года он похитил шесть миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд.

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В Екатеринбурге 35-летний массажист собирал деньги с клиентов, обещая взамен многомиллионные выплаты компенсаций по полису ОМС. Потерпевшими стали 12 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры. «По версии следствия, обвиняемый входил в доверии к малознакомым ему гражданам и сообщал о возможности получения выплат компенсаций по полису, либо возмещения понесенных расходов на лечение без оформления договоров страхования. Он убеждал потерпевших перечислять ему деньги под предлогом передачи их знакомому для оформления документов, но похищенным массажист распоряжался по своему усмотрению», — сказали в ведомстве. С июня 2023-го по апрель текущего года он похитил шесть миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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