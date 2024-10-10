10 октября 2024

В Тюмень приехал спортивный комментатор Губерниев

© Служба новостей «URA.RU»
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Губерниев в Тюмени комментировал турнир по боулингу
Губерниев в Тюмени комментировал турнир по боулингу Фото:

В Тюмень приехал телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Областную столицу журналист посетил для комментирования турнира по боулингу.

«Зима, мороз, Тюмень. <...> Утренняя тренировка на стадионе „Геолог“ в Тюмени прошла блестяще!!! Снег прекрасен», — написал телеведущий.

Ранее URA.RU писало, что Губерниев раскритиковал организацию чемпионата России по лыжероллерам, который проходил в Тюмени. Журналисту не понравилось время, в которое транслировали гонки.

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В Тюмень приехал телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Областную столицу журналист посетил для комментирования турнира по боулингу. «Зима, мороз, Тюмень. <...> Утренняя тренировка на стадионе „Геолог“ в Тюмени прошла блестяще!!! Снег прекрасен», — написал телеведущий. Ранее URA.RU писало, что Губерниев раскритиковал организацию чемпионата России по лыжероллерам, который проходил в Тюмени. Журналисту не понравилось время, в которое транслировали гонки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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