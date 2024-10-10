В Тюмень приехал спортивный комментатор Губерниев

Губерниев в Тюмени комментировал турнир по боулингу
В Тюмень приехал телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Областную столицу журналист посетил для комментирования турнира по боулингу.
«Зима, мороз, Тюмень. <...> Утренняя тренировка на стадионе „Геолог“ в Тюмени прошла блестяще!!! Снег прекрасен», — написал телеведущий.
Ранее URA.RU писало, что Губерниев раскритиковал организацию чемпионата России по лыжероллерам, который проходил в Тюмени. Журналисту не понравилось время, в которое транслировали гонки.
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