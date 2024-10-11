Бизнес-леди построит многофункциональный комплекс в Курчатовском районе Челябинска. Скрин

В Курчатовском районе Челябинска построят новый многофункциональный комплекс
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Площадь двухэтажного многофункционального комплекса составит 645 квадратных метров
Площадь двухэтажного многофункционального комплекса составит 645 квадратных метров

В Курчатовском районе Челябинска по улице Шершневской индивидуальный предприниматель Люция Зеленцова построит двухэтажный многофункциональный комплекс. Площадь застройки составит 645 квадратных метров, а общая площадь застройки 968 квадратных метров. Об этом сообщается в документации, опубликованной на сайте мэрии.

«Подготовить документацию по планировке территории в Курчатовском районе города Челябинска (строительство многофункционального комплекса — второй этап). Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории», — сообщается на сайте.

Новый многофункциональный комплекс появится по улице Шершневской у дома 54. Согласно документации, площадь застройки составит 645 квадратных метров, а общая площадь — 968 квадратных метров. Кадастровая стоимость участка составляет 5 миллионов 964 тысячи рублей.

Строительство многофункционального комплекса на данный момент находится на втором этапе
Строительство многофункционального комплекса на данный момент находится на втором этапе

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В Курчатовском районе Челябинска по улице Шершневской индивидуальный предприниматель Люция Зеленцова построит двухэтажный многофункциональный комплекс. Площадь застройки составит 645 квадратных метров, а общая площадь застройки 968 квадратных метров. Об этом сообщается в документации, опубликованной на сайте мэрии. «Подготовить документацию по планировке территории в Курчатовском районе города Челябинска (строительство многофункционального комплекса — второй этап). Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории», — сообщается на сайте. Новый многофункциональный комплекс появится по улице Шершневской у дома 54. Согласно документации, площадь застройки составит 645 квадратных метров, а общая площадь — 968 квадратных метров. Кадастровая стоимость участка составляет 5 миллионов 964 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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