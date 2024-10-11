В Курчатовском районе Челябинска по улице Шершневской индивидуальный предприниматель Люция Зеленцова построит двухэтажный многофункциональный комплекс. Площадь застройки составит 645 квадратных метров, а общая площадь застройки 968 квадратных метров. Об этом сообщается в документации, опубликованной на сайте мэрии.
«Подготовить документацию по планировке территории в Курчатовском районе города Челябинска (строительство многофункционального комплекса — второй этап). Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории», — сообщается на сайте.
Новый многофункциональный комплекс появится по улице Шершневской у дома 54. Согласно документации, площадь застройки составит 645 квадратных метров, а общая площадь — 968 квадратных метров. Кадастровая стоимость участка составляет 5 миллионов 964 тысячи рублей.
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