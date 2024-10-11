Власти Ханты-Мансийска получили паспорт готовности к зиме

Мэрия Ханты-Мансийска получила от окружного Ростехнадзора паспорт готовности к предстоящему отопительному сезону. Об этом глава города Максим Ряшин сообщил в соцсети.
«Ханты-Мансийск получил паспорт готовности к отопительному периоду 2024/2025. Комиссия Северо-Уральского управления Ростехнадзора положительно оценила уровень подготовки окружного центра к зимним условиям», — сообщил Ряшин в telegram-канале.
Он отметил, что за летний сезон ответственным службам удалось достичь стопроцентной готовности всех систем теплоснабжения. Специалисты внимательно подошли к оценке состояния инфраструктуры, заменили изношенные элементы и модернизировали устаревшее оборудование.
Ранее губернатор ХМАО Руслан Кухарук доложил готовности объектов ЖКХ, здравоохранения, образования и соцназначения к предстоящему отопительному сезону на 100%. Он отметил, что к середине ноября главы муниципалитетов должны получить соответствующие паспорта готовности.
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