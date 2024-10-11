11 октября 2024

Власти Ханты-Мансийска получили паспорт готовности к зиме

© Служба новостей «URA.RU»
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Все системы теплоснабжения в Ханты-Мансийске готовы к зиме на 100%
Все системы теплоснабжения в Ханты-Мансийске готовы к зиме на 100% Фото:

Мэрия Ханты-Мансийска получила от окружного Ростехнадзора паспорт готовности к предстоящему отопительному сезону. Об этом глава города Максим Ряшин сообщил в соцсети.

«Ханты-Мансийск получил паспорт готовности к отопительному периоду 2024/2025. Комиссия Северо-Уральского управления Ростехнадзора положительно оценила уровень подготовки окружного центра к зимним условиям», — сообщил Ряшин в telegram-канале.

Он отметил, что за летний сезон ответственным службам удалось достичь стопроцентной готовности всех систем теплоснабжения. Специалисты внимательно подошли к оценке состояния инфраструктуры, заменили изношенные элементы и модернизировали устаревшее оборудование.

Ранее губернатор ХМАО Руслан Кухарук доложил готовности объектов ЖКХ, здравоохранения, образования и соцназначения к предстоящему отопительному сезону на 100%. Он отметил, что к середине ноября главы муниципалитетов должны получить соответствующие паспорта готовности.

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Мэрия Ханты-Мансийска получила от окружного Ростехнадзора паспорт готовности к предстоящему отопительному сезону. Об этом глава города Максим Ряшин сообщил в соцсети. «Ханты-Мансийск получил паспорт готовности к отопительному периоду 2024/2025. Комиссия Северо-Уральского управления Ростехнадзора положительно оценила уровень подготовки окружного центра к зимним условиям», — сообщил Ряшин в telegram-канале. Он отметил, что за летний сезон ответственным службам удалось достичь стопроцентной готовности всех систем теплоснабжения. Специалисты внимательно подошли к оценке состояния инфраструктуры, заменили изношенные элементы и модернизировали устаревшее оборудование. Ранее губернатор ХМАО Руслан Кухарук доложил готовности объектов ЖКХ, здравоохранения, образования и соцназначения к предстоящему отопительному сезону на 100%. Он отметил, что к середине ноября главы муниципалитетов должны получить соответствующие паспорта готовности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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