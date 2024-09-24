24 сентября 2024

Губернатор ХМАО доложил о готовности округа к отопительному сезону

Губернатор ХМАО Кухарук: округ на 100% готов к отопительному сезону
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук также поручил своевременно подготовить зимники и ледовые переправы
Кухарук также поручил своевременно подготовить зимники и ледовые переправы Фото:

В ХМАО объекты ЖКХ, здравоохранения, образования и соцназначения готовы к предстоящему отопительному сезону на 100%. Об этом глава округа Руслан Кухарук заявил по итогам совещания с руководителями отраслевых ведомств.

«Руководители отраслевых ведомств доложили о 100% готовности к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального комплекса, образования, здравоохранения и социального назначения», — заявил Кухарук в своем telegram-канале. К середине ноября главы муниципалитетов должны получить соответствующие паспорта готовности.

Губернатор округа отметил, что во все города и районы досрочно завезены котельно-печное топливо и горюче-смазочные материалы. Также в округе сформировано 397 аварийных бригад для борьбы с поломками и неисправностями. Кухарук отметил и важность в срок подготовки зимников и ледовых переправ.

В Сургуте отопление в жилые дома начали подавать 19 сентября. В течение 15 дней осуществится проверка и окончательную регулировка подачи тепла. В Нижневартовске батареи в квартирах югорчан потеплели 16 сентября. Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин ранее объявил, что отопление в жилых домах появится не позднее 10 сентября 2024 года.

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В ХМАО объекты ЖКХ, здравоохранения, образования и соцназначения готовы к предстоящему отопительному сезону на 100%. Об этом глава округа Руслан Кухарук заявил по итогам совещания с руководителями отраслевых ведомств. «Руководители отраслевых ведомств доложили о 100% готовности к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального комплекса, образования, здравоохранения и социального назначения», — заявил Кухарук в своем telegram-канале. К середине ноября главы муниципалитетов должны получить соответствующие паспорта готовности. Губернатор округа отметил, что во все города и районы досрочно завезены котельно-печное топливо и горюче-смазочные материалы. Также в округе сформировано 397 аварийных бригад для борьбы с поломками и неисправностями. Кухарук отметил и важность в срок подготовки зимников и ледовых переправ. В Сургуте отопление в жилые дома начали подавать 19 сентября. В течение 15 дней осуществится проверка и окончательную регулировка подачи тепла. В Нижневартовске батареи в квартирах югорчан потеплели 16 сентября. Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин ранее объявил, что отопление в жилых домах появится не позднее 10 сентября 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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