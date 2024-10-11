11 октября 2024

В Екатеринбурге затопило элитный жилой дом

© Служба новостей «URA.RU»
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В здании прорвало трубы с горячей водой
В здании прорвало трубы с горячей водой Фото:

В Екатеринбурге 11 октября в апарт-отеле «Огни Екатеринбурга» на улице Белинского прорвало трубы с горячей водой. Одна из арендаторов помещения, которое затопило, сообщила, что потерпела убытки около миллиона рублей из-за инцидента.

«Сейчас я вынуждена остановить рабочий процесс, у меня финансовые потери… Примерная сумма убытков — около одного миллиона рублей», — рассказала девушка Е1.ru.

Она отметила, что намеревается судиться с УК. По ее словам, в доме часто что-то ломается, течет и бежит. Сейчас в ее помещении проводят специальную сушку. Работу приостановили, так как электричество включать нельзя.

Аналогичный инцидент произошел год назад — в отеле прорвало трубу на подземной парковке. Вода затопила дорогие автомобили, колеса которых плавали на поверхности.

Корреспондент URA.RU обратился к представителям компании. На звонки никто не ответил. Направлен запрос по теме.

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В Екатеринбурге 11 октября в апарт-отеле «Огни Екатеринбурга» на улице Белинского прорвало трубы с горячей водой. Одна из арендаторов помещения, которое затопило, сообщила, что потерпела убытки около миллиона рублей из-за инцидента. «Сейчас я вынуждена остановить рабочий процесс, у меня финансовые потери… Примерная сумма убытков — около одного миллиона рублей», — рассказала девушка Е1.ru. Она отметила, что намеревается судиться с УК. По ее словам, в доме часто что-то ломается, течет и бежит. Сейчас в ее помещении проводят специальную сушку. Работу приостановили, так как электричество включать нельзя. Аналогичный инцидент произошел год назад — в отеле прорвало трубу на подземной парковке. Вода затопила дорогие автомобили, колеса которых плавали на поверхности. Корреспондент URA.RU обратился к представителям компании. На звонки никто не ответил. Направлен запрос по теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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