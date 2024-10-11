В Екатеринбурге затопило элитный жилой дом

В Екатеринбурге 11 октября в апарт-отеле «Огни Екатеринбурга» на улице Белинского прорвало трубы с горячей водой. Одна из арендаторов помещения, которое затопило, сообщила, что потерпела убытки около миллиона рублей из-за инцидента.
«Сейчас я вынуждена остановить рабочий процесс, у меня финансовые потери… Примерная сумма убытков — около одного миллиона рублей», — рассказала девушка Е1.ru.
Она отметила, что намеревается судиться с УК. По ее словам, в доме часто что-то ломается, течет и бежит. Сейчас в ее помещении проводят специальную сушку. Работу приостановили, так как электричество включать нельзя.
Аналогичный инцидент произошел год назад — в отеле прорвало трубу на подземной парковке. Вода затопила дорогие автомобили, колеса которых плавали на поверхности.
Корреспондент URA.RU обратился к представителям компании. На звонки никто не ответил. Направлен запрос по теме.
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