Зам Кухарука по экономике сохранил пост в новом составе правительства ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук в новом составе правительства назначил на должность заместителя Сергея Афанасьева. Чиновник продолжит отвечать за работу департамента экономического развития. Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружного правительства.
«На должность заместителя губернатора назначен Афанасьев Сергей Александрович», — указано в документе. Чиновник продолжит курировать департамент экономического развития Югры, который возглавил в июне прошлого года по распоряжению Натальи Комаровой. Но теперь он будет подчиняться не первому заму губернатора Алексею Забозлаеву, как это было в предыдущем составе правительства, а напрямую главе региона.
Чиновник начал карьеру в правительстве округа в 2014 году. Тогда он занимал должность начальника отдела инвестиционного проектирования в «Фонде развития Югры». С апреля 2021 по июнь 2023 года Афанасьев возглавлял фонд.
Ранее URA.RU писало о громком уголовном деле, которое могло ударить по Афанасьеву и его коллеге по промышленно-экономическому блоку Сергею Черняеву. Афанасьеву удалось сохранить пост в составе правительства, а ставку зама-куратора промблока Кухарук сократил.
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