В Перми за 57 млн рублей продают кафе-пекарню

В центре Перми выставили на продажу помещение, в котором находится одно из кафе сети «Пироги». Стоимость помещений составляет 57 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито».
«Продам помещение общей площадью 424,4 квадратных метра, на первом офисного здания в центре Свердловского района по адресу: г. Пермь, Куйбышева, 82. Имеет отдельный вход», — указано в объявлении.
Уточняется, что заведение общественного питания занимает данные площади более пяти лет. Сеть кафе-пекарен «Пироги» принадлежит предпринимательнице Татьяне Булычевой. Выручка предприятия в 2023 году составила 7,9 млн рублей, а чистый убыток — 13,7 млн рублей.
В здании по улице Куйбышева, 82 также десятилетиями располагался офис ОАО «Строительно-монтажный трест №14». В 2021 году застройщика признали банкротом. После срыва повторных торгов один из кредиторов — АО КБ «Урал ФД» принял решение оставить офисное здание «Треста №14» с участком за собой. В мае 2024 собственник безуспешно пытался продать объект целиком.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается ресторан грузинской кухни «Сакартвело». Объект недвижимости предлагалось приобрести за 5,5 млн рублей.
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