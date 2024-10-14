В Перми вдова бойца СВО получила отказ в выплате из-за ошибки в документах

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Омбудсмен помог пермячке получить пособие
Омбудсмен помог пермячке получить пособие Фото:

Вдова бойца специальной военной операции из Перми не могла получить положенные ей выплаты. Женщине отказывали из-за ошибки в документах. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ко мне обратилась вдова участника специальной военной операции из Перми. Она рассказала, что после гибели ее мужа, из-за ошибки, допущенной при оформлении документов, ей отказали в назначении выплат и пособий, как вдове погибшего», — сказано в сообщении.

Сапко добавил, что обратился к Военному прокурору Южного военного округа Владиславу Приходченко. Ведомство провело проверку, после которой пермячка получила деньги.

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Вдова бойца специальной военной операции из Перми не могла получить положенные ей выплаты. Женщине отказывали из-за ошибки в документах. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ко мне обратилась вдова участника специальной военной операции из Перми. Она рассказала, что после гибели ее мужа, из-за ошибки, допущенной при оформлении документов, ей отказали в назначении выплат и пособий, как вдове погибшего», — сказано в сообщении. Сапко добавил, что обратился к Военному прокурору Южного военного округа Владиславу Приходченко. Ведомство провело проверку, после которой пермячка получила деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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