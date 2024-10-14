Согласование с федеральными министерствами затормозило назначение директоров двух департаментов — промышленности и здравоохранения — в правительстве ХМАО. На оба кресла у югорских властей есть кандидаты, но их не успели утвердить до 14 октября, к дате первого заседания нового состава окружного кабмина, сообщает инсайдер URA.RU.
«Департамент промышленности возглавит Гамузов, сейчас исполняющий обязанности директора. На пост руководителя депздрава также есть кандидат. Но в Минздраве и Минэкономразвития длительные процедуры согласования. Поэтому чиновники получат назначения в правительстве позднее», — рассказал инсайдер.
В депполитики до смены кабмина были направлены запросы. Ведомство сообщило, что вся официальная информация о кадровых перестановках в правительстве будет опубликована на сайте окружных властей.
Губернатор Югры Руслан Кухарук обновил персональный состав правительства и переформатировал его структуру. Это стало следствием серии его рабочих поездок по муниципалитетам округа в статусе врио главы региона.
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