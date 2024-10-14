Суд оштрафовал пермяков, которые мешали управляющей компании чинить канализацию

Собственники квартиры в одном из домов Перми на протяжении двух лет не давали управляющей компании починить канализацию. Они не пускали специалистов в свое жилье, чтобы те устранили засор, рассказали в пресс-службе краевого суда.
«В адрес управляющей компании стали поступать обращения жителей дома с жалобами на запах канализации и затопления. Необходимо было провести осмотр и замену труб канализации в одной из квартир. Но добровольно хозяева квартиры доступ к трубе не предоставили. Тогда управляющая компания подала на них иск в суд», — сказано в сообщении.
Суд посчитал, что управляющая компания по закону обязана содержать общее домовое имущество и производить ремонт, а жильцы препятствуют этому. Суд обязал собственников квартиры пустить управляющую компанию. Если они этого не сделают, каждый из них будет оштрафован на 500 рублей за каждый день неисполнения решения суда.
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