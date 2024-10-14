В Тюмени на ночь ограничат движение в районе трехуровневой развязки

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Причина перекрытия - дорожные работы
Причина перекрытия - дорожные работы Фото:

В Тюмени в ночь с 14 на 15 октября ограничат проезд на подъеме на развязку Мельникайте — Дружбы из-за дорожных работ. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сегодня ночью будет ограничен проезд на подъеме на развязку улиц Мельникайте и Дружбы с улицей Тобольский тракт на Мельникайте. С 23:00 14 октября до 6:00 15 октября на подъеме на развязку будут проходить дорожные работы», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Тюменцев просят быть внимательнее. Объехать перекрытие можно будет по улице Дружбы до перекрестка с Ветеранов труда.

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В Тюмени в ночь с 14 на 15 октября ограничат проезд на подъеме на развязку Мельникайте — Дружбы из-за дорожных работ. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Сегодня ночью будет ограничен проезд на подъеме на развязку улиц Мельникайте и Дружбы с улицей Тобольский тракт на Мельникайте. С 23:00 14 октября до 6:00 15 октября на подъеме на развязку будут проходить дорожные работы», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Тюменцев просят быть внимательнее. Объехать перекрытие можно будет по улице Дружбы до перекрестка с Ветеранов труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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