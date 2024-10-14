В Тюмени на ночь ограничат движение в районе трехуровневой развязки

Причина перекрытия - дорожные работы
В Тюмени в ночь с 14 на 15 октября ограничат проезд на подъеме на развязку Мельникайте — Дружбы из-за дорожных работ. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Сегодня ночью будет ограничен проезд на подъеме на развязку улиц Мельникайте и Дружбы с улицей Тобольский тракт на Мельникайте. С 23:00 14 октября до 6:00 15 октября на подъеме на развязку будут проходить дорожные работы», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Тюменцев просят быть внимательнее. Объехать перекрытие можно будет по улице Дружбы до перекрестка с Ветеранов труда.
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