14 октября 2024

В ХМАО магазины отказываются от продажи элитных шуб

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка импортзамещающей продукции, совещание производителей и власти. Екатеринбург, выставка, шубы
Шубы из натурального меха подорожали на 40% Фото:

В ХМАО крупные магазины верхней одежды решили не закупать в этом сезоне шубы из натурального меха лисы, рыси и соболя. Корреспондент URA.RU выяснил, что отказ связан с подорожанием меха и низким спросом на элитные шубы.

«В этому году завоза шуб из соболя, лисы, рыси не будет. Мех не пользуется спросом у местных из-за высоких цен. В настоящее время самый ходовой вариант — шуба из натуральной овчины. Также есть небольшой выбор норковых шуб», — узнал журналист URA.RU в одном из крупных сетевых магазинов. При этом, цены на шубы из овчины варьируются от 30 до 100 тысяч рублей, а из норки — от 200 до 300 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация сложилась и в Нижневартовске. В магазинах продают остатки элитных шуб из старых коллекций, но новый завоз не обещают. «В этом году натуральный мех подорожал на 40%, поэтому вряд ли мы повезем шубы. Возможно, будут какие-то единичные модели», — выяснил корреспондент URA.RU в местном магазине. Стоимость остаточных моделей из меха соболя составляет от 400 тысяч рублей до 1,5 миллионов рублей. А полушубок из рыси предлагают купить за полмиллиона рублей.

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В ХМАО крупные магазины верхней одежды решили не закупать в этом сезоне шубы из натурального меха лисы, рыси и соболя. Корреспондент URA.RU выяснил, что отказ связан с подорожанием меха и низким спросом на элитные шубы. «В этому году завоза шуб из соболя, лисы, рыси не будет. Мех не пользуется спросом у местных из-за высоких цен. В настоящее время самый ходовой вариант — шуба из натуральной овчины. Также есть небольшой выбор норковых шуб», — узнал журналист URA.RU в одном из крупных сетевых магазинов. При этом, цены на шубы из овчины варьируются от 30 до 100 тысяч рублей, а из норки — от 200 до 300 тысяч рублей. Аналогичная ситуация сложилась и в Нижневартовске. В магазинах продают остатки элитных шуб из старых коллекций, но новый завоз не обещают. «В этом году натуральный мех подорожал на 40%, поэтому вряд ли мы повезем шубы. Возможно, будут какие-то единичные модели», — выяснил корреспондент URA.RU в местном магазине. Стоимость остаточных моделей из меха соболя составляет от 400 тысяч рублей до 1,5 миллионов рублей. А полушубок из рыси предлагают купить за полмиллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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