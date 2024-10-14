В ХМАО магазины отказываются от продажи элитных шуб

15 октября 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

Шубы из натурального меха подорожали на 40% Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В ХМАО крупные магазины верхней одежды решили не закупать в этом сезоне шубы из натурального меха лисы, рыси и соболя. Корреспондент URA.RU выяснил, что отказ связан с подорожанием меха и низким спросом на элитные шубы. «В этому году завоза шуб из соболя, лисы, рыси не будет. Мех не пользуется спросом у местных из-за высоких цен. В настоящее время самый ходовой вариант — шуба из натуральной овчины. Также есть небольшой выбор норковых шуб», — узнал журналист URA.RU в одном из крупных сетевых магазинов. При этом, цены на шубы из овчины варьируются от 30 до 100 тысяч рублей, а из норки — от 200 до 300 тысяч рублей. Аналогичная ситуация сложилась и в Нижневартовске. В магазинах продают остатки элитных шуб из старых коллекций, но новый завоз не обещают. «В этом году натуральный мех подорожал на 40%, поэтому вряд ли мы повезем шубы. Возможно, будут какие-то единичные модели», — выяснил корреспондент URA.RU в местном магазине. Стоимость остаточных моделей из меха соболя составляет от 400 тысяч рублей до 1,5 миллионов рублей. А полушубок из рыси предлагают купить за полмиллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО крупные магазины верхней одежды решили не закупать в этом сезоне шубы из натурального меха лисы, рыси и соболя. Корреспондент URA.RU выяснил, что отказ связан с подорожанием меха и низким спросом на элитные шубы. «В этому году завоза шуб из соболя, лисы, рыси не будет. Мех не пользуется спросом у местных из-за высоких цен. В настоящее время самый ходовой вариант — шуба из натуральной овчины. Также есть небольшой выбор норковых шуб», — узнал журналист URA.RU в одном из крупных сетевых магазинов. При этом, цены на шубы из овчины варьируются от 30 до 100 тысяч рублей, а из норки — от 200 до 300 тысяч рублей. Аналогичная ситуация сложилась и в Нижневартовске. В магазинах продают остатки элитных шуб из старых коллекций, но новый завоз не обещают. «В этом году натуральный мех подорожал на 40%, поэтому вряд ли мы повезем шубы. Возможно, будут какие-то единичные модели», — выяснил корреспондент URA.RU в местном магазине. Стоимость остаточных моделей из меха соболя составляет от 400 тысяч рублей до 1,5 миллионов рублей. А полушубок из рыси предлагают купить за полмиллиона рублей.