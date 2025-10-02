02 октября 2025

Жительница ХМАО поборется за пять миллионов рублей на популярном шоу на ТНТ

Элеонора Деткова из Радужного выступит на популярном шоу на телеканале ТНТ
Жительница Радужного Элеонора Деткова выступит на популярном шоу на телеканале ТНТ «Ярче звезд», где перевоплотится в одну и популярных певиц. Победитель каждого выпуска пройдет в финал, где будет разыгран главный приз в пять миллионов рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.

Одной из участниц нового выпуска станет уроженка ХМАО — Элеонора Деткова. [Девушка] родилась и выросла в Радужном. Там она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, много лет занималась в центре народного творчества «Русь». В шоу «Ярче звезд» Элеонора перевоплотится в артиста, которого она слушала еще в детстве, и свое выступление она хотела бы посвятить своей семье и родным», — сообщили агентству в пресс-службе телеканала.

Выпуск с югорчанкой выйдет в субботу 4 октября. «Ярче звезд» — это шоу, где участники на сцене перевоплощаются в популярных артистов. Победители выпуска попадают в финал, где будет разыгран приз в пять миллионов рублей.

