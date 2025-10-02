Жительница ХМАО поборется за пять миллионов рублей на популярном шоу на ТНТ

Жительница Радужного Элеонора Деткова выступит на популярном шоу на телеканале ТНТ «Ярче звезд», где перевоплотится в одну и популярных певиц. Победитель каждого выпуска пройдет в финал, где будет разыгран главный приз в пять миллионов рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.
Одной из участниц нового выпуска станет уроженка ХМАО — Элеонора Деткова. [Девушка] родилась и выросла в Радужном. Там она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, много лет занималась в центре народного творчества «Русь». В шоу «Ярче звезд» Элеонора перевоплотится в артиста, которого она слушала еще в детстве, и свое выступление она хотела бы посвятить своей семье и родным», — сообщили агентству в пресс-службе телеканала.
Выпуск с югорчанкой выйдет в субботу 4 октября. «Ярче звезд» — это шоу, где участники на сцене перевоплощаются в популярных артистов. Победители выпуска попадают в финал, где будет разыгран приз в пять миллионов рублей.
