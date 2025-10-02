02 октября 2025

«Эй вы там, наверху!»: что нужно знать о законе о тишине в ХМАО

В ХМАО за нарушение тишина можно попасть под суд
В ХМАО буйных соседей можно привлечь к суду
В ХМАО буйных соседей можно привлечь к суду

В Югре, как и во всех регионах России, действует закон о тишине. Он регулирует уровень шума в жилых и общественных зонах, а также устанавливает часы, когда можно проводить вечеринки, ремонт и другие шумные работы.

Делу время, потехе час

Шуметь ночью запрещено — с 22:00 до 8:00. В это время нельзя включать громкую музыку, сверлить стены, кричать, стучать или играть на музыкальных инструментах.

Днем установлен «тихий час» — с 13:00 до 15:00 по будням и в субботу.

Ремонтные, строительные и погрузочно-разгрузочные работы запрещены:

  • в жилых зонах — с 21:00 до 8:00;
  • в многоквартирных домах — с 13:00 до 15:00 и с 21:00 до 8:00.

Воскресенье — для отдыха

В выходные и праздничные дни закон полностью запрещает шумные работы. Делать ремонт можно только в будни и по субботам — с 8:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00.

Исключение — аварийные ситуации, требующие срочного вмешательства коммунальных или аварийных служб.

За шум придется заплатить

Нарушение закона о тишине влечет штраф:

  • гражданам — от 500 до 2000 рублей, при повторных нарушениях до 5000;
  • должностным лицам — от 3000 до 10 000;
  • организациям — от 5000 до 15 000 рублей.

Куда жаловаться

Если соседи не соблюдают тишину:

  • обратитесь в управляющую компанию или ТСЖ, чтобы зафиксировать нарушения;
  • вызовите полицию — она может составить протокол и привлечь нарушителей к ответственности;
  • пожалуйтесь в Роспотребнадзор, если шум превышает допустимый уровень;
  • при необходимости подайте иск в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда.

