«Эй вы там, наверху!»: что нужно знать о законе о тишине в ХМАО

В Югре, как и во всех регионах России, действует закон о тишине. Он регулирует уровень шума в жилых и общественных зонах, а также устанавливает часы, когда можно проводить вечеринки, ремонт и другие шумные работы.
Делу время, потехе час
Шуметь ночью запрещено — с 22:00 до 8:00. В это время нельзя включать громкую музыку, сверлить стены, кричать, стучать или играть на музыкальных инструментах.
Днем установлен «тихий час» — с 13:00 до 15:00 по будням и в субботу.
Ремонтные, строительные и погрузочно-разгрузочные работы запрещены:
- в жилых зонах — с 21:00 до 8:00;
- в многоквартирных домах — с 13:00 до 15:00 и с 21:00 до 8:00.
Воскресенье — для отдыха
В выходные и праздничные дни закон полностью запрещает шумные работы. Делать ремонт можно только в будни и по субботам — с 8:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00.
Исключение — аварийные ситуации, требующие срочного вмешательства коммунальных или аварийных служб.
За шум придется заплатить
Нарушение закона о тишине влечет штраф:
- гражданам — от 500 до 2000 рублей, при повторных нарушениях до 5000;
- должностным лицам — от 3000 до 10 000;
- организациям — от 5000 до 15 000 рублей.
Куда жаловаться
Если соседи не соблюдают тишину:
- обратитесь в управляющую компанию или ТСЖ, чтобы зафиксировать нарушения;
- вызовите полицию — она может составить протокол и привлечь нарушителей к ответственности;
- пожалуйтесь в Роспотребнадзор, если шум превышает допустимый уровень;
- при необходимости подайте иск в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда.
