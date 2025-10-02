02 октября 2025

Аэропорт Нижневартовска закупит спецсредства для борьбы с беспилотниками

«Нижневартовск Аэро» закупит спецсредства для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщается на сайте «ЕИС закупки».

«Объект закупки: поставка специальных технических средств противодействия БВС. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью „Нижневартовске Аэро“, — сообщается на сайте.

Руководство аэропорта планирует приобрести блокиратор дронов «Гарпия ПРО 170W» и всенаправленный детектор дронов «Булат v.4» или их аналоги. Цена закупки составляет более 350 тысяч рублей.

