Аэропорт Нижневартовска закупит спецсредства для борьбы с беспилотниками

Аэропорт закупит блокиратор и всенаправленный детектор дронов
«Нижневартовск Аэро» закупит спецсредства для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщается на сайте «ЕИС закупки».
«Объект закупки: поставка специальных технических средств противодействия БВС. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью „Нижневартовске Аэро“, — сообщается на сайте.
Руководство аэропорта планирует приобрести блокиратор дронов «Гарпия ПРО 170W» и всенаправленный детектор дронов «Булат v.4» или их аналоги. Цена закупки составляет более 350 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!