В ХМАО резко подорожали билеты на поезд в купе

В Ханты-Мансийском автономном округе за год выросла средняя стоимость билетов на поезд. Больше всего подорожал проезд в купе нефирменных поездов — более чем на 10%, сообщает Росстат.
«Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования в расчете на 100 километров пути в среднем в конце лета стоил в ХМАО 503,49 рублей. В августе 2024 года стоимость была 456,69 рублей. За период рост составил 10,2%», — следует из исследования службы статистики, которое есть в распоряжении URA.RU.
Меньше подорожал проезд в фирменных купе. Стоимость выросла почти на 4% в среднем до 634,44 рублей. Примерно на столько же изменилась цена плацкарта скорого фирменного поезда, которая увеличилась до 384,58 рублей.
Почти не изменилась, согласно исследованию, стоимость билетов плацкарта в нефирменнном поезде. В регионе на 100 километров пути проезд стоит около 251 рубля.
