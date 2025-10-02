02 октября 2025

Аналитики определили, сколько в ХМАО стоит одеть ребенка на зиму

Спрос на зимнюю детскую одежду в ХМАО вырос почти на 100%
Югорчане начали заранее готовится к холодам
Югорчане начали заранее готовится к холодам

Детская зимняя одежда для дошкольников и младших классов в Югре обходится в среднем около 5-7 тысяч рублей. Перед холодами в регионе спрос на нее вырос почти на 100%, рассказали URA.RU эксперты сети «Бубль-Гум».

«Спрос на зимнюю одежду и обувь для девочек в Ханты-Мансийском автономном округе был на 9% выше, чем на модели для мальчиков. При этом девочкам в третьем квартале чаще всего покупали утепленные толстовки и зимнюю обувь, а мальчикам – зимнюю обувь, утепленные штаны и фуфайки», — говорится в исследовании.

Чтобы подобрать зимний гардероб для дошкольников и младшеклассников, в ХМАО придется в среднем потратить около 5-7 тысяч рублей. Югорчане начали готовится к холодам заранее — спрос на зимнюю одежду во второй половине лета и в начале осени вырос на 97%, по сравнению с прошлым годом.

Ранее URA.RU рассказывало, где в ХМАО продают самую дорогую одежду для школьников. По данным Росстата, стоимость среди крупнейших городов региона выше в Нижневартовске и Сургуте.

