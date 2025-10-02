В ХМАО определили самые популярные страны по грузоперевозкам

У жителей Югры больше всего вырос спрос на грузоперевозки в Беларусь. За год интерес югорчан к направлению увеличился почти в полтора раза, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Наибольший рост продемонстрировали международные перевозки из ХМАО в Беларусь. В этом направлении спрос увеличился в 1,4 раза. На втором месте по популярности — Казахстан, с увеличением интереса на 70%, на третьем — Грузия, с ростом числа услуг на 50%», — говорится в исследовании.
Югорчане также стали чаще заказывать перевозки в Китай. Интерес к направлению, по сравнению с прошлым годом, вырос на 36%. По данным аналитиков, тенденция в Югре, связанная с интересом доставки в Беларусь, совпадает с трендом по Уралу. Но на втором месте в УрФО оказалась Грузия.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре одними из самых прибыльных вакансий с частичной занятостью стали водители-экспедиторы. Управляя большегрузами, в месяц они могут заработать в среднем почти 100 тысяч рублей.
