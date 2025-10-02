02 октября 2025

В ХМАО фермер обвиняется в краже денег на нацпроекте

Фермеру грозит ответственность по двум статьям УК РФ за кражу денег на нацпроекте
Фермеру грозит ответственность по двум статьям УК РФ за кражу денег на нацпроекте

В Нижневартовском районе руководитель крестьянско-фермерского хозяйства обвиняется в краже более 400 тысяч рублей, которые он получил по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В 2023 году руководитель крестьянского фермерского хозяйства при пособничестве третьих лиц с целью получения субсидии на возмещение части затрат на установку производственного сооружения представил в Департамент промышленности округа документы, содержащие недостоверные сведения. [Подозреваемый] незаконно получил субсидии в размере более 400 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «мошенничество в особо крупном размере» и «пособничество в совершении мошенничества». Ход расследования контролируется надзорным ведомством.

