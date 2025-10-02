02 октября 2025

ГИБДД предупредила водителей Ханты-Мансийска об опасности на дорогах

Из-за перепадов температур дороги покрылись льдом
Из-за перепадов температур дороги покрылись льдом Фото:

В Ханты-Мансийске из-за перепадов температур и осадков на дорогах образовалась ледяная корка. В Госавтоинспекции окружной столицы просят водителей, не сменивших резину, снизить скорость.

«Внимание, водители! Гололед на дорогах, будьте осторожны! Движение не более 20 км/ч. Особенно опасно сейчас тем, кто еще не успел сменить резину», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Водителей просят не совершать резких маневров. Также подчеркивается, что скорость движения должна быть минимальной для безопасности на дороге.

