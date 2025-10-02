02 октября 2025

В ХМАО спасатели обследовали дно Оби в поиске пропавших охотников

Спасатели обследовали дно Оби в поиске пропавших рыбаков
В Сургутском районе спасатели «Центроспаса-Югории» обследовали дно Оби возле Обского моста, где месяц назад пропали охотники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Спасатели выезжали в район Обского моста по сообщению: необходимо оказать помощь сотрудникам полиции в поиске двух пропавших людей. Прибывшие к месту проведения работ спасатели водолазным способом обследовании дно реки Обь на площади 4500 квадратных метров. Поиски результатов не дали», – сообщает пресс-служба «Центроспаса-Югории».

В начале сентября в Сургутском районе пропали Петр Абраменко и Михаил Кузнецов. Пенсионеры вместе уехали на автомобиле и с тех пор об их местонахождении ничего не известно. В пресс-службе УМВД агентству сообщили, что мужчины собирались поохотиться. Поиски мужчин продолжаются.

