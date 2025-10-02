02 октября 2025

В полиции Сургута выбрали лучшего сотрудника уголовного розыска

Лучшим сотрудником уголовного розыска Сургута стал Дмитрий Лазовский
© Служба новостей «URA.RU»
Старший лейтенант Дмитрий Лазовский признан лучшим сотрудником уголовного розыска в Сургуте
Старший лейтенант Дмитрий Лазовский признан лучшим сотрудником уголовного розыска в Сургуте

Лучшим оперативником полиции Сургута стал оперуполномоченный Дмитрий Лазовский. Ему был вручен переходящий кубок имени легендарного сыщика Виктора Тарабановского, сообщает пресс-служба ведомства.

«Лучшим оперуполномоченным года по итогам оперативно-служебной деятельности признан старший лейтенант полиции Дмитрий Лазовский. Ему был вручен переходящий кубок имени легендарного сыщика Виктора Петровича Тарабановского», — сообщает пресс-служба полиции Югры.

Как рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства, кубок имени Виктора Тарабановского вручается лучшим оперативникам за высокие показатели в служебной деятельности и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений. Награда названа в честь легендарного сыщика, который более 30 лет возглавлял отдел уголовного розыска Сургутского городского отдела милиции №2

