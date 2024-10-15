Лихачев рассказал Путину о росте гособоронзаказа

Лихачев: гособоронзаказ в России растет в десятки раз
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Президент России Владимир Путин провел встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым Фото:

В России наблюдается рост гособоронзаказа. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным, уточнив, что иногда увеличение составляет десятки раз. 

«Владимир Владимирович, наше главное служение — гособоронзаказ... Три задачи всегда решает ядерный оружейный комплекс. Это задача обеспечения ядерного паритета, это разработка нового оружия на новых физических принципах и развитие неядерных вооружений, в том числе для нужд специальной военной операции», — сказал глава Росатома.

Лихачев назвал ядерный оружейный комплекс поставщиком суверенных технологий во все передовые заделы: в машиностроение, в медицину, в цифровую экономику, в материаловедение, в аддитивные технологии. По его словам, это позволяет выйти на опережающий рост объемов гражданской продукции.

«Уже в прошлом году мы пересекли цель в 50%. 52% „гражданки“ было в рамках росатомовского оборонно-промышленного комплекса. К 2030 году нарастим эти цифры до больших пропорций. Несмотря на то что сам гособоронзаказ, конечно, растет — растет иногда в десятки раз», — заявил глава Росатома.

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В России наблюдается рост гособоронзаказа. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным, уточнив, что иногда увеличение составляет десятки раз.  «Владимир Владимирович, наше главное служение — гособоронзаказ... Три задачи всегда решает ядерный оружейный комплекс. Это задача обеспечения ядерного паритета, это разработка нового оружия на новых физических принципах и развитие неядерных вооружений, в том числе для нужд специальной военной операции», — сказал глава Росатома. Лихачев назвал ядерный оружейный комплекс поставщиком суверенных технологий во все передовые заделы: в машиностроение, в медицину, в цифровую экономику, в материаловедение, в аддитивные технологии. По его словам, это позволяет выйти на опережающий рост объемов гражданской продукции. «Уже в прошлом году мы пересекли цель в 50%. 52% „гражданки“ было в рамках росатомовского оборонно-промышленного комплекса . К 2030 году нарастим эти цифры до больших пропорций. Несмотря на то что сам гособоронзаказ, конечно, растет — растет иногда в десятки раз», — заявил глава Росатома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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