Экс-глава депстроя Каров ушел в новый департамент со своей командой

Экс-глава департамента строительства ХМАО Матвей Каров забрал свою команду из стройблока. В новый департамент ЖКХ и энергетики вслед за ним перешли его замы Александр Барышев, Виталий Фенский и другие сотрудники, работавшие с Каровым еще со времен ЮРЭСК. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Каров забрал в свою команду департамента ЖКХ и энергетики Барышева, Фенского и других сотрудников депстроя. С новым директором департамента строительства Александром Фроловым остался только один зам Андрей Тесля, ранее исполнявший обязанности руководителя», — отметил инсайдер.
Данные о персональном составе департамента ЖКХ опубликованы на его официальном сайте. Барышев и Фенский назначены заместителями Карова. Тесля продолжил работу в депстрое.
Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил курировать департамент ЖКХ своего нового заместителя Владимира Кильтау. Он сделал это в ответ на запросы югорчан по обновлению ветхих коммунальных сетей.
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