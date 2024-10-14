14 октября 2024

Экс-глава депстроя Каров ушел в новый департамент со своей командой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Матвей Каров забрал с собой в новый департамент бывших сотрудников депстроя ХМАО
Матвей Каров забрал с собой в новый департамент бывших сотрудников депстроя ХМАО Фото:
новость из сюжета
Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Экс-глава департамента строительства ХМАО Матвей Каров забрал свою команду из стройблока. В новый департамент ЖКХ и энергетики вслед за ним перешли его замы Александр Барышев, Виталий Фенский и другие сотрудники, работавшие с Каровым еще со времен ЮРЭСК. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Каров забрал в свою команду департамента ЖКХ и энергетики Барышева, Фенского и других сотрудников депстроя. С новым директором департамента строительства Александром Фроловым остался только один зам Андрей Тесля, ранее исполнявший обязанности руководителя», — отметил инсайдер.

Данные о персональном составе департамента ЖКХ опубликованы на его официальном сайте. Барышев и Фенский назначены заместителями Карова. Тесля продолжил работу в депстрое.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил курировать департамент ЖКХ своего нового заместителя Владимира Кильтау. Он сделал это в ответ на запросы югорчан по обновлению ветхих коммунальных сетей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-глава департамента строительства ХМАО Матвей Каров забрал свою команду из стройблока. В новый департамент ЖКХ и энергетики вслед за ним перешли его замы Александр Барышев, Виталий Фенский и другие сотрудники, работавшие с Каровым еще со времен ЮРЭСК. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Каров забрал в свою команду департамента ЖКХ и энергетики Барышева, Фенского и других сотрудников депстроя. С новым директором департамента строительства Александром Фроловым остался только один зам Андрей Тесля, ранее исполнявший обязанности руководителя», — отметил инсайдер. Данные о персональном составе департамента ЖКХ опубликованы на его официальном сайте. Барышев и Фенский назначены заместителями Карова. Тесля продолжил работу в депстрое. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил курировать департамент ЖКХ своего нового заместителя Владимира Кильтау. Он сделал это в ответ на запросы югорчан по обновлению ветхих коммунальных сетей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...